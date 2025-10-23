El día que Antonio Tejero denunció a Pedro Sánchez por “traición a España”

Antonio Tejero, de 93 años, ex teniente coronel de la Guardia Civil y uno de los autores intelectuales del fallido intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en estado crítico acompañado por toda su familia en Valencia. La última vez que se pudo ver a Tejero públicamente fue el 24 de octubre de 2019, día en el que se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Tejero ha estado alejado de la vida pública pero nunca ha perdido interés con la actualidad política de España. Además de la exhumación de los restos de Franco, Tejero presentó en 2023 una denuncia contra Pedro Sánchez por "traición a España".

El escrito del ex teniente golpista acusaba al presidente del Gobierno en funciones de “utilizar maniobras contrarias al juramento a la bandera de la patria a partir de los resultados de las elecciones generales del 23 de julio”. “Al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” y “en pleno uso de mis facultades mentales”, Tejero acudió “a la Fiscalía General del Estado para exigir el cumplimiento de la Constitución y la protección de la nación española de aquellos que atentan con la soberanía y la unidad del país”, según la denuncia.

"Los que, por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de Instrucción", reproducía el denunciante sobre la norma legal en la que basaba su escrito. Aludía al juramento que él mismo hizo en 1951 en la Academia General de Zaragoza, “que actualmente sigue vigente con el añadido de orden constitucional”, en el sentido de la “defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre”.

Tejero se apoyaba en este juramento para denunciar “maniobras antiespañolas” que abarcan las negociaciones de Pedro Sánchez con "independentistas catalanes, vascos y asesinos de ETA”, todo “para sus logros personales”, acciones que, afirma Tejero, incluyen la “reiterada propuesta de amnistía” y la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña como condiciones para la investidura del presidente en funciones.

Apunta la denuncia como “hechos” destacables de las negociaciones en marcha tres en concreto: la reunión de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con Carlos Puigdemont, “prófugo” de la Justicia, el 4 de septiembre; las declaraciones del 19 de septiembre de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuando "en el acuerdo de la Mesa del Congreso ya se especificaba poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias", o el encuentro el 13 de octubre entre Pedro Sánchez y miembros de EH Bildu, incluyendo a Arnaldo Otegi, quien perteneció al grupo terrorista ETA “en su categoría político militar y ETA militar”.

Consideraba Tejero que "este hecho es el más grave e imperdonable para todos los españoles, y sobre todo para los familiares de los más de 800 asesinados por ETA, entre ellos doce pertenecientes a su propio partido (PSOE). Y sin embargo Sánchez no tiene reparo en estrechar amistosamente las manos de asesinos etarras por siete votos".

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981 Europa Press

Por todo ello, el ex teniente coronel de la Benemérita solicitó a la Fiscalía General del Estado que actuara conforme al Derecho “sea menester” contra el presidente en funciones.

"Espero que, leídos estos cargos, la Justicia española encuentre en ellos indicios de alguna clase de delito para poder deshabilitarle. Si no fuera así, Pedro Sánchez terminaría por hundir a España en los cuatro años siguientes y a nosotros con ella", rubricaba con fecha del 19 de octubre de 2023.

Antonio Tejero se basaba en el mandato constitucional para "defender a España", la "indisoluble unidad de la nación" que recoge la Carta Magna y el "juramento" para que "particulares y autoridades guarden y hagan guardar" la ley del juramento a la bandera. "Y Pedro Sánchez no solamente no la guarda, sino que la rompe cuando quiere para su conveniencia", asegura, deplorando que se esté "derrochando dinero de todos los españoles en su propio beneficio".