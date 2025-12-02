El divorcio entre Sánchez y Ábalos: de número dos del PSOE a ser un "gran desconocido" por el caso Koldo

"Un gran desconocido". Sin cambiar la tónica argumentada durante su comparecencia en el Senado sobre el caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su relación con su exsecretario de Organización y antiguo número dos, José Luis Ábalos, no entraba en el ámbito personal y que se enfocaba en el ámbito político e institucional.

En su primera valoración tras la entrada en la prisión de Soto del Real de Ábalos y su antigua mano derecha, Koldo García, Sánchez no ha aceptado las declaraciones del exministro o de su primogénito que apuntan al papel de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. Aunque respeta la presunción y asegura que no va a acudir a los tribunales para presentar una querella ha tachado de "bulos y mentiras" las informaciones presentadas por la familia Ábalos. Misma línea ha seguido con Koldo García.

Pese a que el líder de los socialistas haya matizado que "desde un punto de vista personal era un gran desconocido" y que la 'doble vida' de Ábalos era un completo misterio para Sánchez, de la misma manera que con Koldo García varios han sido los capítulos que han vivido los miembros de la 'banda del Peugeot'. Cabe recordar que los tres miembros que acompañaban al líder de los socialistas han pasado por la prisión de Soto del Real por sus corruptelas con las mascarillas. A la espera de que el PSOE entregue las cuentas en metálico desde el año 2017 a la Audiencia Nacional, el presidente del Gobierno se encuentra al margen.

Ábalos y Sánchez, un tándem político que ha liderado el PSOE hasta el caso Koldo

Durante más de una década el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos manejaron de manera asimétrica una relación que ha aupado a los socialistas a la Moncloa. Sin el exministro que se encuentra en Soto del Real , la moción de censura que terminó con Mariano Rajoy habría sufrido diversos reveses. Sin olvidar a su relevo, Santos Cerdán, el binomio de resistencia se rompió en 2021, tras la remodelación del Gobierno que incluyó la salida de Ábalos implicado en el pelotazo de las mascarillas o con el recuerdo de la recepción a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin las pruebas que ha destapado la Unidad Central Operativa (UCO), Ábalos se retiró a su ciudad natal.

Ante las primarias que elevaron a Sánchez a la secretaria general del PSOE después de presentar su dimisión ante la primera investidura fallida, el presidente del Gobierno junto con Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, con la entrada del año 2017 y el comienzo de la precampaña, acudieron a diversas Casas del Pueblo a bordo de su Peugeot 407 para ganarse el favor de los militantes. Sin peso orgánico junto con Koldo García, el exministro de Transportes y profesor universitario Ábalos complementó al líder de los socialistas con su dilatada experiencia en Valencia.

José Luis Ábalos y Pedro Sánchez EUROPA PRESS/E. Parra. POOL EUROPA PRESS

A raíz del fallo de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, Ábalos orquestó varios discursos contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que terminó perdiendo la confianza del Congreso de los Diputados tras una moción de censura para la que Sánchez se reunió tanto con Otegi como con miembros del PNV para certificar sus apoyos. Ábalos no solo la defendió en la tribuna, sino que articuló en buena medida durante los días previos los apoyos necesarios para sacarla adelante. Sánchez fue dibujado como el rostro del cambio.

¿Por qué Sánchez terminó con Ábalos?

Su relación personal y profesional se produjo hasta julio 2021, cuando por sorpresa se produjo el divorcio. Ábalos entró en la lista de ministros relevados y días después dejó también Ferraz. Sin una explicación oficial del presidente del Gobierno y tras agradecer su trabajo se terminó su relación. Con la sospecha de nuevas informaciones relacionadas hubo que esperar hasta febrero del año pasado cuando la UCO detuvo a Koldo García en el primer golpe contra el caso Koldo. Ante la detención Ábalos abandonó su puesto en el Congreso y se marchó al grupo mixto.

Ahora desde la cárcel y con la complicidad de su hijo, el exministro de Transportes escucha con atención las declaraciones de Sánchez quien ha olvidado su relación personal con José Luis Ábalos.