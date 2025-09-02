Dos acusaciones del "caso Begoña" y del "hermano" piden al CGPJ que ampare a los jueces que las instruyen

Manos Limpias e Iustitia Europa -que litigan como acusación popular en procedimientos que afectan al entorno del presidente del Gobierno- han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ampare a los jueces que instruyen estos procedimientos después de que Pedro Sánchez les acusara de prevaricar. Al respecto, piden que se incoe un procedimiento de amparo institucional en favor de los magistrados Juan Carlos Peinado y de Beatriz Biedma.

En sendos escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, ambos entes aluden a la gravedad de las manifestaciones vertidas por el también líder del PSOE en una entrevista concedida este lunes en RTVE en la que señaló a algunos jueces por "hacer política" en las causas de su familia. Los denunciantes exponen que constituyen "una injerencia grave y una perturbación intolerable" en la independencia del Poder Judicial y tildan el asunto de extrema gravedad.

En concreto, piden amparo para el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, y para la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. El primero de ellos instruye la causa abierta contra Begoña Gómez por dos delitos, mientras que la segunda ha instruido el procedimiento contra David Sánchez, a quien envió al banquillo antes de verano por dos delitos.

"Una gravedad institucional sin precedentes"

Manos Limpias, que con sus denuncias propició la apertura de ambas diligencias, ha expuesto en su escrito remitido al CGPJ que la manifestación del presidente del Gobierno es de "extrema gravedad" puesto que proviene del máximo responsable del Poder Ejecutivo y dado que las investigaciones "se están llevando con el máximo rigor, pulcritud". "Es inaudito que ni más ni menos un presidente del Gobierno que debe mantener una prudencia en sus declaraciones, esté descalificando al poder judicial públicamente y además a través de una televisión que la pagamos todos los españoles", ha expuesto el sindicato.

En líneas similares se ha pronunciado Iustitia Europa. El presidente del partido, Luis María Pardo, ha pedido al CGPJ que proteja a ambos jueces tras unas manifestaciones que, según indica, son de una "gravedad institucional sin precedentes". Al hilo, recuerda que estas declaraciones se producen en un contexto procesal que afecta a dos magistrados cuyas decisiones han visado órganos superiores.

"En este contexto fáctico y procesal, la afirmación del presidente del Gobierno de que 'Hay jueces haciendo política' trasciende la mera opinión o la crítica legítima para convertirse en una imputación directa de parcialidad y desviación de poder contra magistrados concretos, cuya labor ha sido refrendada por las instancias judiciales competentes", reza el escrito remitido por Iustitia Europa.

Al hilo, exponE que las acusaciones de Sánchez vulneran la independencia judicial y recuerdan que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a "todos" la obligación de "respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". "Este deber de respeto es especialmente exigible a los demás poderes del Estado y, de forma cualificada, al titular del Poder Ejecutivo", sostiene.