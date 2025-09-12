Drones con drogas desde Marruecos: el nuevo negocio de los narcos

Todo ingenio sirve para incrementar el negocio de los narcos. En los últimos tiempos hemos podido ver un narcotúnel que cruza de forma sigilosa la frontera con Ceuta y ahora estos delincuentes hacen uso de narcodrones. La Guardia Civil ha derribado uno de estos aparatos que fue interceptado en el perímetro de los límites con Marruecos y quedó atrapado en un árbol.

Los drones son cada vez más utilizados por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Se han interceptado ya varios en el cielo de las cárceles españolas donde buscan dejar víveres como drogas, alimentos o dinero a los miembros de las bandas que reposan en prisión.

Estos delincuentes también emplean estos artilugios para controlar las zonas de descargas de los alijos en las costas españolas o para advertir si están siendo vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su autonomía y su sigilo es clave para desarrollar este tipo de cometidos.

Ahora, una nueva labor de estos aparatos para fines ilícitos ha sido detectada por la Guardia Civil. Y es que la AUGC de Ceuta ha felicitado a sus compañeros del Equipo Pegado por el derribo de un dron cargado de drogas procedente de Marruecos.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre. El aparato tenía sustancias estupefacientes y se encontraba trasladando las mismas en las inmediaciones del perímetro fronterizo.

Una nueva modalidad delictiva

La operación, que se desarrolló con precisión y eficacia, evitó que esta nueva modalidad delictiva, el uso de drones para introducir droga desde Marruecos, tuviera éxito. "Reforzando así la labor de vigilancia y control que la Guardia Civil ejerce diariamente en la frontera", añadieron los miembros de la entidad.

Cabe reseñar que el Equipo Pegaso está especializado en la detección, neutralización y análisis de aeronaves no tripuladas y ha vuelto a demostrar su "alto grado de profesionalidad, preparación y compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos". "En un contexto de creciente sofisticación del narcotráfico y la delincuencia transfronteriza, su papel resulta cada vez más imprescindible", elogian.

Para finalizar, AUGC Ceuta ha agradecido y a los agentes que han participado en el derribo de este dron desde Marruecos. "Aprovechamos para insistir en la necesidad de dotar a nuestras unidades de los recursos humanos y materiales adecuados para afrontar con garantías los retos que plantea la delincuencia tecnológica y organizada en nuestras fronteras", concluyen.