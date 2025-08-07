El Ejército comunica el cierre indefinido del Museo del Aire y el Espacio

El Museo del Aire y del Espacio permanecerá cerrado de manera indefinida, debido a diversos problemas con el suministro eléctrico que permite a los visitantes observar las piezas de aviación en el interior de la edificación.

Situado en la Base Aérea de Cuatro Vientos, desde el pasado miércoles, las personas que tuviesen la intención de acudir tendrán que esperar a las próximas actualizaciones del Ejército. Ahora mismo, junto a la entrada, se encuentra un cartel que comunica la incidencia.

En este sentido, el anuncio se ha realizado a través de las redes sociales del Ejército del Aire y del Espacio en el que ha pedido disculpas por las molestias que se hayan podido producir.

A diferencia de otros espectáculos y museos de la aviación, la entrada en la instalación de Cuatro Vientos es gratuita todos los días. Ahora bien, quien lo desee, puede realizar un donativo que irá destinado a mantener las instalaciones del espacio.