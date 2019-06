El PSOE corteja a la formación naranja en Murcia

El último ofrecimiento de los socialistas murcianos a Ciudadanos ha abierto de nuevo la incógnita sobre quién será el partido elegido por la formación naranja para que gobierne la región. Después de comprometerse a no reactivar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en una propuesta sorpresa, el PSOE les aseguró que apoyaría a su candidato para que fuera el próximo alcalde de Murcia, la octava capital de España, a cambio de sus votos para el Gobierno de la Comunidad. Los negociadores de Cs no esperaban tanta generosidad, sobre todo después de la reunión mantenida horas antes con el PP, en la que hicieron explícita su intención de formar parte de todos los gobiernos municipales en los que son la llave de la gobernabilidad. Hoy está prevista una reunión de los líderes de la formación naranja para estudiar las propuestas de PSOE y PP. Todavía puede haber sorpresas y los ofrecimientos no han acabado. Otra de las incógnitas es la composición de la Mesa de la Asamblea Regional donde, según parece, el PP podría darle la presidencia a Cs a cambio de sus votos, informa Carmen D. Quintero.