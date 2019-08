El silencio de los corderos

Tras dos semanas de gira de trabajo del presidente en funciones, recibimos el anuncio de que Sánchez ofrecerá un «programa progresista» a UP, los independentistas, los nacionalistas y PRC a final de mes. No obstante, tenemos ya un anticipo de ese «programa progresista», que fue publicado a final de mes, sí, pero de julio, y en el Boletín Oficial del Congreso. Se trata de una proposición de «Ley de memoria histórica y democrática» presentada por el grupo socialista. Me sorprende el silencio, el nulo eco que ha recibido por parte de los partidos que tienen en sus manos la última palabra sobre la investidura. No tengo ninguna duda de que a la mayoría «de la moción de censura», que parece es la única que puede investirle presidente, le complacerá muchísimo, porque todo lo que sea dividir, enfrentar, recordar la guerra civil, las víctimas de la Dictadura, seguro que les satisface, ya que España les gusta muy poco o nada. Pero a los partidos del tripartito constitucional alternativo, que tienen una idea de España acorde con su identidad histórica, que encuentra su materialización jurídica y política en nuestra Constitución, no debería gustarles nada. En pocas palabras, es una enmienda a la totalidad al espíritu de la transición que alumbró la Constitución del 78, que –no lo olvidemos– es conocida como la del consenso, la reconciliación y la concordia.

Ante este silencio, nosotros seguiremos hablando.