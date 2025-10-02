Elma Saiz atribuye el error en el envío de un migrante de 19 años de Canarias a Extremadura como menor a la "irresponsabilidad" del PP

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha atribuido el error en el traslado de un migrante supuestamente menor de edad de Canarias a Extremadura a la "irresponsabilidad" del Partido Popular, haciendo alusión al bloqueo de la formación azul en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"Estas son las consecuencias de la irresponsabilidad del Partido Popular en lo que tiene que ver con asumir una competencia para la que tiene más fondos que nunca", ha argumentado Saiz en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. "Es importante que dirijamos la pregunta a los verdaderamente responsables de esta cuestión: llevamos prácticamente dos años con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque las Comunidades Autónomas del PP se niegan a asumir unas competencias que son suyas: acoger a los menores", ha rematado.

Así se ha referido la ministra Saiz a la información sobre un "menor" que iba a ser trasladado este pasado miércoles a Extremadura desde un centro de acogida de Canarias, pues apenas unas horas antes de comprarle el billete de avión para su traslado, la prueba a la que se someten los menores para comprobar su edad arrojó que el joven tiene más de 19 años, por lo que su traslado se vio truncado. Sin embargo, la ministra ha achacado lo ocurrido a la "parálisis" del Partido Popular.

"Por supuesto que en año y medio un menor no acompañado puede cumplir la mayoría de edad, pero cuando, desde hace meses, se exigía responsabilidad y humanidad al PP, me estaba refiriendo a esto, porque cada día que pasa en la vida de un menor no acompañado es un día fundamental en cuanto a protección", se ha defendido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Acusa a Feijóo de ofrecer "información falsa" en su nuevo plan migratorio

La dirigente socialista también ha querido responder a las críticas del Partido Popular por el pago de las prestaciones sociales desde el Gobierno de España a la población migrante, especialmente en lo relativo al Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, espetó que en España hay 550.000 inmigrantes percibiendo ayudas sociales sin haber trabajado.

"Es falso lo que decía el señor Feijóo. Para poder acceder al IMV hay que tener una residencia legal en España de, al menos, un año. Es más, el 83% de los perceptores del IMV son españoles, mientras que el 40% de los destinatarios son niños y niñas. Es importante concoer la normativa reguladora del IMV, porque es falso lo que dijo el señor Feijóo", ha argumentado la ministra.