El emotivo mensaje de Rufián a su "amigo" Borja Sémper desde la Tribuna del Congreso

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha comenzado su turno de palabra en la Tribuna del Congreso de los Diputados mandando "un abrazo y mucha fuerza" al diputado del Partido Popular, Borja Sémper, que actualmente padece cáncer.

"Me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo, que seguro que nos está viendo, y que está luchando. Así que me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Sémper", comenzaba el republicano su intervención en el Congreso, al que ha reiterado que le manda "un abrazo y mucha fuerza, amigo".

Justo después, el Hemiciclo al completo se ha fundido en un cálido aplauso de ánimo a su compañero diputado, que hace unos meses anunció que padecía cáncer, aunque no especificó de qué tipo.

Sémper se apartó de la primera línea política, pero sigue en activo

El portavoz nacional del Partido Popular (PP), Borja Sémper, anunció el pasado mes de julio que reduciría su presencia política tras haber sido diagnosticado de cáncer. "Hace unos días, en el contexto de un chequeo, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", explicó entonces.

Sin embargo, entonces ya anunció que, como consecuencia de su tratamiento, su "disponibilidad" para seguir al frente de la primera línea política quedaría en el aire, en función de cómo se encontrase de salud.

Desde entonces solo se le ha podido ver públicamente en una ocasión, cuando a principios de septiembre de 2025 reapareció en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, con una apariencia física visiblemente cambiada, como consecuencia del tratamiento médico al que se encuentra sometido.