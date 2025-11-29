ERC marca la línea roja a Sánchez: no podría "sostener" al Gobierno si aflora una financiación ilegal del PSOE

La portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Ester Capella, ha advertido de que, si el caso Koldo derivase en un proceso de financiación irregular del PSOE, los republicanos no podrían "sostener" al Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Ràdio 4, Capella se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

"Veremos qué pasa en la instrucción, si esto queda circunscrito a tres personas y a negocios privados, si es enriquecimiento personal, o va más allá y tiene que ver con una corrupción sistémica", ha señalado Capella. ERC, ha avisado la portavoz parlamentaria de los republicanos, no podría "sostener a un partido que estuviese manchado de corrupción".

Por otra parte, Capella ha comentado que el nuevo modelo de financiación debería aportar a Cataluña cerca de 5.000 millones de euros más. No obstante, ha señalado que "la cifra no importa", sino que "lo que importa de verdad es un modelo que garantice que será una financiación justa, singular y no irá en perjuicio de Cataluña".

Sobre el juicio a Jordi Pujol y a su familia, ha considerado "inaudito" y "deplorable" que el tribunal que lo juzga "no haya tenido en cuenta lo que decían los forenses" sobre el estado físico y cognitivo del expresidente catalán.

Capella también ha arremetido contra el ascenso de Vox y Aliança Catalana, una "extrema derecha que pretende acallar el sistema democrático y reventarlo desde dentro". "Esto ya ha pasado antes", ha afirmado la exconsellera, que ha comparado el auge de Vox y Aliança con el ascenso del nazismo en la Europa de entreguerras.

Ahora adoptan "discursos de odio que dividen a la sociedad" y que "deshumanizan" al enemigo, aunque Vox y Aliança "cambian a los judíos por inmigrantes o, como ellos dicen, los moros".