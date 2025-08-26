Los ertzainas denuncian su situación insostenible: "Los políticos de vacaciones y los agentes jugándose la vida"

Falta de medios materiales, deterioro del parque móvil, ausencia de ropa de trabajo, falta de información sobre los chalecos balísticos y la escasez de personal en las comisarías. Son algunos de los problemas con los que tiene que convivir los agentes de la Ertaintza que denuncian la "desidia y el abandono" por parte del Gobierno Vasco. "Son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo", lamentan.

"El consejero y su equipo viven ajenos a la realidad, disfrutando de sus vacaciones mientras los ertzainas se juegan la vida en condiciones indignas", manifiesta el Si.P.E. La organización sindical advierte de que la situación ha alcanzado tal gravedad que ya no se trata únicamente de un problema laboral, sino de una cuestión que afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía.

Uno de los "ejemplos más escandalosos" es el estado del parque móvil de la Unidad de Tráfico. "Los agentes están saliendo a las carreteras vascas con vehículos que deberían estar retirados, coches que incumplen las medidas mínimas de seguridad y que ponen en riesgo tanto a los propios ertzainas como al conjunto de la sociedad", añade el sindicato.

El caso de Tráfico Bizkaia resulta "especialmente sangrante". Pese a existir órdenes superiores de sustituir un vehículo radar camuflado por otro nuevo y operativo, la Jefatura ha optado por "ignorarlas deliberadamente". "Se perpetúa así un despropósito inaceptable, manteniendo en circulación un coche que debería estar en el desguace y no en nuestras carreteras", subraya el Si.P.E., que responsabiliza directamente al Departamento de Seguridad de cualquier incidente que pueda derivarse de esta negligencia.

La situación de los recursos materiales no es mejor en otros ámbitos. Según denuncia el sindicato, numerosos agentes carecen de ropa de trabajo adecuada porque en el centro de Erandio "no hay nadie" que se encargue de distribuir el material. "Si esto es cierto, exigimos depurar responsabilidades de inmediato. No se puede permitir que un cuerpo policial de referencia funcione sin lo más básico para su labor diaria", advierte el sindicato.

A esta carencia se suma la ausencia de fundas para los chalecos balísticos adaptadas a todos los agentes, un problema sobre el que el Departamento no ofrece información ni soluciones, lo que incrementa la sensación de abandono generalizado.

Déficit de ertzainas

El déficit de personal es otro de los puntos críticos. El sindicato denuncia que en la mayoría de comisarías ni siquiera se cubren los servicios mínimos, lo que deriva en turnos mal dimensionados, sobrecarga de trabajo y un deterioro progresivo de la atención a la ciudadanía. "Cada vez somos menos, con menos medios y con más exigencias. La ecuación es insostenible y la sociedad debe saberlo", explica la organización.

Por otra parte, el Si.P.E. también ha mostrado su indignación por la publicación en prensa de imágenes de los exámenes psicotécnicos de la última OPE conjunta, material que ha sido negado sistemáticamente al sindicato. "Mientras se nos obliga a recurrir al Portal de Transparencia para conseguir información que debería ser accesible, los medios de comunicación reciben filtraciones que ponen en duda la seriedad y la custodia de estos procesos selectivos. ¿Qué credibilidad tiene un sistema que permite estas contradicciones?", cuestiona la entidad.

Ante este panorama, el sindicato exige al consejero de Seguridad que entregue de manera inmediata las fundas de chaleco balístico a todos los agentes que aún carecen de ellas y sustituya los vehículos obsoletos en las Unidades de Tráfico, en especial en Bizkaia. También reclaman que restablezca el suministro de ropa de trabajo para los ertzainas, garantizando una gestión adecuada y depurando responsabilidades en caso de confirmarse la dejación actual.