España y Marruecos relizan manibras conjuntas en el Estrecho en el marco de la OTAN

La Real Armada Marroquí y la Armada Española realizaron ejercicios militares conjuntos en aguas del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán como parte de la Operación SeaGuardian de la OTAN. El objetivo es reforzar la seguridad marítima regional y combatir las amenazas, incluidas las terroristas.

La fragata marroquí "Tariq Ibn Ziyad" y la fragata española "Reina Sofía" participaron en los ejercicios . Ambas partes realizaron maniobras tácticas e inspecciones de buques simultáneas, como parte del fortalecimiento de la coordinación militar y la mejora de la preparación en áreas compartidas.

La fragata española atracó en el puerto de Tánger para una visita oficial a la que asistieron Omar Moro, presidente de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, así como autoridades militares y diplomáticas marroquíes y españolas. La fragata "Tariq Ibn Ziyad" es uno de los buques más avanzados de la Real Armada Marroquí, equipada con múltiples sistemas de combate y altas capacidades para la vigilancia, la defensa aérea y la guerra antisubmarina, lo que la convierte en un elemento clave en la protección de los pasos estratégicos del Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar.

Por su parte, la "Reina Sofía" ha participado participado en misiones internacionales, incluidas operaciones de la OTAN y la Unión Europea.