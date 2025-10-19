España se suma al club de países que prestan comunicaciones satelitales seguras a la OTAN

España va a entrar de lleno en el reducido 'club' de países que tienen la capacidad de ofrecer comunicaciones satelitales ultraseguras a organismos internacionales, entre ellos la OTAN, con el lanzamiento del satélite 'SpainSat NG II', programado para el próximo miércoles desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos).

El satélite es un 'gemelo' del que ya se lanzó el pasado mes de enero (el 'SpainSat NG I), y juntos completan la constelación 'SapinSat NG', uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, tanto por la complejidad tecnológica -ya que se sitúan como dos de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo- como por el nivel de participación del sector aeroespacial español en su desarrollo.

Con una envergadura que supera los 7 metros de altura y un peso de 6 toneladas, el 'SpainSat NG II', ofrecerá junto a su gemelo una capacidad dual (civil y militar), segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, aliados y organismos internacionales, y entre ellos a la OTAN o al programa de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite de la UE (GOVSATCOM), ha informado el operador de satélites español Hisdesat.

El segundo y último satélite que formará esta constelación superó las pruebas de vuelo en las instalaciones que el gigante Airbus tiene en la localidad francesa de Toulouse, y se encuentra ya en el complejo espacial de Cabo Cañaveral, donde se realizan las últimas pruebas y preparativos antes de su lanzamiento, en un cohete Falcon 9 de la empresa Space X de Elon Musk.

Con este lanzamiento España se consolida como un referente mundial en el ámbito de las comunicaciones satelitales seguras, según ha subrayado el operador Hisdesat, que ha valorado además que este programa completo refuerza la soberanía tecnológica española y también la autonomía estratégica europea "en un contexto global de alta exigencia en materia de seguridad y defensa".

Los dos satélites estarán situados en diferentes posiciones geoestacionarias (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra), desde dónde cubrirán una extensa área mundial que abarca desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Singapur, incluyendo Oriente Medio, África y Europa, lo que supone unos dos tercios de la superficie del planeta.

Los dos satélites 'gemelos' -el que se lanzó el pasado mes de enero y el que saldrá previsiblemente el próximo miércoles- reemplazarán a otros dos satélites (el SpainSat y el XTAR-EU) que han cumplido la tarea de proporcionar comunicaciones seguras a España y varios organismos supranacionales durante casi veinte años.

También los centros de control desde lo que han sido gestionados esos dos satélites -ubicados en Arganda (Madrid) y Maspalomas (Gran Canaria)- pasan el testigo al nuevo Centro de Control de Satélites que la empresa Hisdesat ha puesto en marcha en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares, que dispone de instalaciones tecnológicamente muy avanzadas para monitorizar este pionero programa espacial.

El programa SpainSat NG cuenta con una inversión global que ronda los 2.000 millones de euros y es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Defensa y el operador de satélites Hisdesat; cuenta además con financiación del Ministerio de Industria y Turismo, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia, y con colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En el desarrollo de este proyecto se han involucrado durante los últimos cinco años prácticamente todas las entidades públicas y privadas del sector aeroespacial español, al que ha correspondido casi la mitad del desarrollo y la ejecución del programa, en especial a las divisiones españolas de las multinacionales Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, que han liderado el desarrollo y la construcción de los satélites.

El satélite 'SpainSat NG II' tiene programado su lanzamiento al espacio el próximo día 22 desde las instalaciones de la empresa Space X en el complejo espacial de Cabo Cañaveral.

Las capacidades y tecnologías que incorporan sitúan a los dos satélites españoles entre los más avanzados del mundo, y además de las pioneras antenas que han integrado están equipados con novedosos sistemas de protección frente a interferencias o ciberataques, además de refuerzos contra fenómenos nucleares a gran altitud.

Su misión será la de asegurar el mando y el control en operaciones de las Fuerzas Armadas en gran parte de la superficie terrestre, y garantizar las comunicaciones seguras también en lugares que carecen de infraestructuras de comunicaciones, además de asegurar las comunicaciones gubernamentales seguras en cualquier entorno (aéreo, marítimo o terrestre) y prestar esos servicios también a países amigos y aliados.