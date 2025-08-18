El PP no espera "nada" de la reunión entre Sánchez y Clavijo y reclama información sobre el traslado de menores

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha declarado que la formación de Núñez Feijóo no espera "absolutamente nada" del encuentro que mantendrán esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo. Todo ello al mismo tiempo que la popular ha reclamado el Gobierno central información sobre el traslado de los menores migrantes del archipiélago al resto de autonomías.

La cita, prevista para las 16:30 horas -hora canaria- en el Cabildo de Lanzarote, llega en un momento crucial marcado por las tensiones entre ambas Administraciones, especialmente tras la puesta en marcha del traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo. Además, a esta acudirá también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que al término ofrecerá una rueda de prensa.

Por su parte, la dirigente popular ha acusado al Ejecutivo central de hacer "paquetes de seres humanos" con el reparto de los menores, algo que ha calificado de "deleznable". Por si fuera poco, Muñoz ha ironizado en la misma comparecencia al declarar que Sánchez utiliza "otro año más" a Clavijo "para seguir unos días más de vacaciones en Canarias", ya que el presidente del Gobierno se ha alojado durante las últimas semanas en la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, con motivo de su periodo vacacional.

"El año pasado también hubo una reunión de la cual no salió absolutamente nada. Por lo tanto, lo que esperamos de la reunión de hoy es absolutamente nada", ha argumentado la dirigente popular durante la rueda de prensa ofrecida desde la sede nacional del Partido Popular.

Pide claridad en la información sobre el traslado de los menores

La portavoz del PP en la Cámara Baja ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "información clara" sobre los pormenores del reparto de los menores migrantes del archipiélago canario al resto del territorio español. "Lo menos que podemos pedir es tener información: saber cuál es el número exacto de menores, de qué países proceden, si salen de países que realmente tienen conflictos bélicos, saber a qué Comunidades Autónomas van...", ha aseverado la popular.

Además, Muñoz se ha preguntado el motivo de que "determinadas Comunidades Autónomas" no acojan menores migrantes, tales como País Vasco o Cataluña, algo que ha achacado a que es "lo que piden Otegi y Puigdemont", en referencia a los líderes de dos de las formaciones que apoyan el Gobierno actual.

"Es curioso que el Gobierno que se dice más social de la democracia esté haciendo paquetes de seres humanos. Es tan curioso como deleznable. Y a eso se está dedicando el Gobierno de España. Vamos a ver en qué queda la reunión de esta tarde", ha zanjado Muñoz.