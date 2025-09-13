El Estado Islámico ordena utilizar Libia como base de operaciones contra Europa mediante la infiltración en la inmigración

El Estado Islámico (Daesh, Isis) hace un llamamiento a sus terroristas para que tomen Libia como base de operaciones contra Europa y utilicen las vías de la inmigración ilegal para infiltrarse en el Continente. Esta indicación va en la línea de la lanzada hace unas semanas, de la que ya informó LA RAZÓN, para que los yihadistas alcanzaran las costas de Europa con el fin de cometer atentados. Y lo hacen en el mismo panfleto en el que insertan fotografías de cristianos asesinados, como el que ilustra este artículo y que corresponde a una matanza perpetrada en Mozambique, en el que se quitó la vida a otros 12 creyentes.

La publicación de fotografías tan explícitas en el caso de victimas del terrorismo ha sido objeto de amplios debates, incluso en el caso de ETA, en que se pasó de ofrecer las imágenes a ocultarlas. Por respeto a las familias, sin duda. Lo que ocurre, es que en el caso del genocidio que viven los cristianos en África y que es objeto de una aparente indiferencia generalizada, en un mundo en el que prima la imagen sobre las palabras, quizás sea conveniente que la opinión pública visualice la realidad de lo que está ocurriendo. No se ofrecen escenas de degollamientos, que en el caso de Mozambique suelen ser habituales. La realidad de la inhumanidad, del terror más despiadado debe llegat a nuestras conciencias.

“El asunto no se limita a la dimensión local (a Libia), sino que se extiende más allá, hacia lo lejano: la comunidad internacional explotando la arena libia que limita con el sur de Europa para amenazar los intereses cruzados cercanos o al menos ocuparlos", dicen los “ideólogos” de Daesh. Los yihadistas deben hacerse pasar por “estudiantes mártires” que huyen.

“Debes dirigirte a los muyahidines en Libia y sus alrededores, despertando su resolución, despertando sus energías, agudizando su resolución e instándolos a esforzarse seriamente por revivir la arena libia mediante la yihad”, ordenan.