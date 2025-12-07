El Estado Islámico pontifica sobre los que pecan y los que no (ellos) y los que irán al infierno

“Dios creó al hombre y creó con él el bien y el mal. Y creó una lucha agradecida entre ellos hasta el Día del Juicio, cada uno de ellos incansable en defender al otro. Satanás, el portador del estandarte de la falsedad, y sus seguidores entre humanos y genios, lanzan intensos ataques para atacar a la gente de la verdad y debilitar sus filas”.

El texto podría haber sido escrito por un clérigo de cualquier religión. Pues no. Pertenece a los asesinos del Estado Islámico (Daesh, Isis) que se permiten pontificar sobre el bien el mar en la última entrega de su semanario An Naba 524.

“Uno de sus métodos para hacerlo es glorificar los pecados ante sus ojos y trivializarlos en sus almas hasta que caigan en ello (...) los pecados fueron y siguen siendo un pilar esencial del ejército de la falsedad y una máquina de guerra utilizada por Satanás y sus soldados para atacar al ejército de la verdad, socavar su estructura y desestabilizar sus cimientos”, agregan.

Y exponen las soluciones: “Esto hace necesario que los musulmanes sean conscientes de ellos, se protejan de ellos y conozcan los métodos para afrontarlos. Uno de los métodos de combate más eficaces que enseñan las fuerzas militares es asediar al enemigo para debilitarlo y derrotarlo. Esto se hace cerrando todos los puntos de venta y rutas de suministro que le abastecen de municiones y suministros. Está agotado por el hambre y la sed, sus municiones agotadas, su moral destrozada y sus fuerzas debilitadas. Por tanto, su destino es la rendición o la muerte. Cuanto más estricto sea el asedio, más mortíferos e impactantes serán sus resultados entre las filas enemigas. Es apropiado seguir este método”. Queda claro que la solución para estos sujetos pasa por la violencia contra los que no piensan como ellos, como demuestran a diario con al asesinato de cristianos en África, en un auténtico genocidio.

“No te sientes con ellos hasta que entablen una conversación diferente . Su ejemplo es que Dios condenará a los hipócritas y a los incrédulos al infierno en su conjunto”. Pues que se vayan apuntando porque van a tener un lugar privilegiado allí.

