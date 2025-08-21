El Estado Islámico publica su "parte de guerra": "esta semana hemos asesinado a 70 cristianos"

No por repetido, es menos terrible y es como si los terroristas del Estado Islámico le dijeran a Occidente –ya lo han hecho en alguna ocasión-- ahí tenéis a los cristianos que asesinamos con absoluta impunidad, mientras vosotros miráis para otro lado. La banda yihadista ha publicado esta noche el número 509 de su semanario An Naba; en la portada informa de que “los soldados del Califato en la Provincia Centroafricana continuaron sus sangrientos ataques contra los cristianos infieles. Esta semana mataron a 70 personas entre sus filas, quemaron decenas de sus casas y desplazaron a miles de ellas, con una nueva ola de ataques distribuidos en cinco aldeas de las regiones de Beni, Ituri y Lubero, en el este del Congo”.

Cuando en 2016, en pleno “califato”, anunciaron, a través de su revista Daviq, que empezaban el genocidio contra los cristianos, en la campaña que denominaros “Derribar la Cruz”, pocos les prestaron atención.

Y lo dejaban bien claro: “es una guerra justificada divinamente entre la nación musulmana y las nacionebas de la incredulidad”. Aseguran que Alá amparaba la difusión de sus creencias mediante el uso «de la espada», que es una obligación que se encuentra en el Corán. Amenazan con que «la guerra sólo terminará con la bandera negra de Tawhid (monoteísmo islámico) aleteando sobre Constantinopla (Estambul) y Roma, lo que no es difícil para Alá». «Saben muy bien que nuestra lucha continuará hasta que sean derrotados, se sometan a la regla de su creador o hasta lograr el martirio. Alá ha hecho nuestra la misión de hacer la guerra contra la incredulidad hasta que deje de existir. Él nos ha ordenado matar a todos los paganos dondequiera que estén».

Seis años después, en el semanario “An Naba”, detallaban aún más las razones por los que asesinaban a los cristianos africanos: “Que los cristianos infieles sepan que ha llegado el momento de que sean respondidos por los musulmanes en África; es una nueva etapa contra la nación cruzada. Lo que ha sucedido ya en las regiones de occidente y central del continente, se extenderá a a otros países africanos que continúan languideciendo bajo la autoridad y la persecución de los cristianos”.

Se jactaban entonces, como lo hacen ahora, de que “la yihad está arrasando y quemando las iglesias. Es el infierno de los cristianos y de sus monjes y fieles. Los cristianos infieles se han encontrado en una situación que no han conocido durante casi un siglo y aumenta.-- ¿Cómo fue y cómo cambio? ¿A dónde fueron a parar sus grandes esfuerzos de victoria y dónde estaban esos enormes presupuestos que gastaron? ¿Y dónde están las intenciones de las conferencias que hicieron y las ilusiones de las conspiraciones que hicieron?”.

No se olvidaban de España: “después de décadas de fumigaciones, herejías y desviaciones (…) la invasión de los franceses y los españoles, con la intención de desalojar a los musulmanes de su religión, los cristianos han seguido con sus métodos maliciosos en las misiones , incluyendo la opresión, la fuerza, el ausentismo, la seducción, la educación y la corrupción en las escuelas, bajo la cobertura de la medicina y el tratamiento de las enfermedades, hasta el punto de que algunos africanos se arrodillan y le piden a Jesús que También se aprovecharon de la pobreza de la gente de allí para pavimentar su religión con el objetivo de transformar un continente africano en un continente de sobriedad”.

En el número aparecido esta noche detallan sus crímenes: “con la gracia de Dios Todopoderoso, el miércoles, los soldados del Califato capturaron a ocho cristianos cerca de la aldea de Ombol, en la región de Lubero, los masacraron y regresaron sanos y salvos a sus posiciones, alabado sea Dios. También atacaron al día siguiente, jueves, casas cristianas dentro del pueblo Bandolo con ametralladoras, matando a 29 cristianos, quemando unas 50 casas y confiscando algunas de sus propiedades. Los muyahidines regresaron sanos y salvos a sus posiciones, alabado sea Dios, y en Ituri. Al día siguiente, viernes, los muyahidines atacaron con ametralladoras a los cristianos infieles, cerca del pueblo de Chapi".

Estamos ante un genocidio cometido en pleno siglo XXI sin que, al menos por el momento, nadie le ponga freno. En junio pasado, los yihadistas se jactabam que habían asesinado en África a más de 1.000 cristianos...y la cifra sigue en aumento.