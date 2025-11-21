Fuerzas Armadas
Estados Unidos incluye a Maruecos en un contrato de 303 millones de dólares para el mantenimientio de los F-16
Rabat ha adquirido 24 unidades de este caza para modernizar su Ejército del Aire
Marruecos ha sido seleccionado entre ocho naciones, siendo el único país africano, para un nuevo contrato de 303,6 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos, adjudicado a Northrop Grumman. Este contrato cubre los servicios de reparación y mantenimiento a largo plazo de los componentes del radar del F-16.
El anuncio se realizó en el Boletín de Contratos del Pentágono. El contrato tiene vigencia hasta noviembre de 2030 y se enmarca dentro del programa de Apoyo a Ventas Militares al Extranjero (FMS) de la Oficina del Programa del Sistema F-16.
Según el Departamento de Defensa, este acuerdo incluye el mantenimiento de radares para Baréin, Bulgaria, Grecia, Corea del Sur, Eslovaquia, Taiwán, Jordania y Marruecos.
Marruecos está modernizando su flota aérea con la adquisición de 24 nuevos cazas F-16V "Viper" y la actualización de su flota existente a este estándar avanzado. Esto se suma a las autorizaciones previas de Estados Unidos para la transferencia de tecnología F-16 a Marruecos por un valor superior a 50 millones de dólares, así como a la puesta en marcha de un hangar de mantenimiento pesado en el aeropuerto de Benslimane, cuya inauguración está prevista para 2026
