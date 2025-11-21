Acceso

Estados Unidos incluye a Maruecos en un contrato de 303 millones de dólares para el mantenimientio de los F-16

Rabat ha adquirido 24 unidades de este caza para modernizar su Ejército del Aire

Un F-16 de la Fuerza Aérea de Marruecos
Un F-16 de la Fuerza Aérea de MarruecosSenior Airman Malcolm Mayfield - dvidshub.net
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Marruecos ha sido seleccionado entre ocho naciones, siendo el único país africano, para un nuevo contrato de 303,6 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos, adjudicado a Northrop Grumman. Este contrato cubre los servicios de reparación y mantenimiento a largo plazo de los componentes del radar del F-16.

El anuncio se realizó en el Boletín de Contratos del Pentágono. El contrato tiene vigencia hasta noviembre de 2030 y se enmarca dentro del programa de Apoyo a Ventas Militares al Extranjero (FMS) de la Oficina del Programa del Sistema F-16.

Según el Departamento de Defensa, este acuerdo incluye el mantenimiento de radares para Baréin, Bulgaria, Grecia, Corea del Sur, Eslovaquia, Taiwán, Jordania y Marruecos.

Marruecos está modernizando su flota aérea con la adquisición de 24 nuevos cazas F-16V "Viper" y la actualización de su flota existente a este estándar avanzado. Esto se suma a las autorizaciones previas de Estados Unidos para la transferencia de tecnología F-16 a Marruecos por un valor superior a 50 millones de dólares, así como a la puesta en marcha de un hangar de mantenimiento pesado en el aeropuerto de Benslimane, cuya inauguración está prevista para 2026

.

