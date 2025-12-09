Estados Unidos y Marruecos realizan maniobras navales con fuego real

El destructor estadounidense USS Paul Ignatius (DDG 117) ha realizado un ejercicio bilateralcon la Marina Real marroquí del 2 al 4 de diciembre en el Océano Atlántico, poco después de hacer escala en Agadir, según un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos.

Como parte de esta edición del Atlas Handshake, el USS Paul Ignatius y la fragata marroquí Tarik Ben Ziyad llevaron a cabo varias maniobras de interoperabilidad, incluidas operaciones de visita, abordaje, registro e incautación (VBSS), un ejercicio conjunto de guerra antisubmarina y otro de fuego real.

“El entrenamiento con la Marina Real Marroquí es crucial para fortalecer nuestra capacidad colectiva de combatir las actividades marítimas ilícitas”, declaró Joseph Phillips, comandante del buque, quien enfatizó que estos ejercicios garantizan que las fuerzas estadounidenses y marroquíes se mantengan “preparadas y letales” ante las amenazas emergentes.

"Nuestra asociación con Marruecos es sólida y sigue creciendo", afirmó el embajador estadounidense, Duke Buchan III, reafirmando el apoyo de Washington a Rabat y a sus socios africanos en la protección de los recursos marítimos y las rutas comerciales mundiales.

El Paul Ignatius está actualmente desplegado bajo el mando de la Sexta Flota de los Estados Unidos, que supervisa las operaciones navales en Europa y África junto con las fuerzas aliadas.