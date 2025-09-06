Estados Unidos reitera a De Mistura que la única solución para el problema del Sáhara es el plan de autonomía marroquí

Al recibir ayer al enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara, Staffan de Mistura, Massad Boulos, asesor del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos árabes, de Oriente Medio y de África, reiteró "la posición clara" de Estados Unidos sobre el Sáhara: "una autonomía genuina bajo soberanía marroquí constituye la única solución alcanzable para el Sáhara Occidental", afirman medios marroquíes. Por su parte, el Frente Polisario insiste en el referéndum de autiodeterminación, en dos posturas por el momento irreconciliables.

"Una auténtica autonomía bajo soberanía marroquí constituye la única solución viable para el Sáhara Occidental". Una postura que compartió el asesor norteamericano en su cuenta oficial X. "También discutimos el papel estabilizador de la MINURSO y los caminos hacia la paz regional. Agradecemos la continua coordinación en preparación para el próximo debate en el Consejo de Seguridad", añadió Massad Boulos.

Según el diplomático estadounidense, el Consejo de Seguridad está considerando futuras negociaciones antes de votar una nueva resolución sobre la cuestión del Sáhara el próximo octubre. A diferencia de casos anteriores, esta podría marcar un punto de inflexión al apoyar exclusivamente el plan de autonomía y probablemente revisar las responsabilidades de la MINURSO.

A principios de agosto, en un mensaje dirigido al rey Mohammed VI con motivo de la celebración del Día del Trono, el presidente Donald Trump reiteró inequívocamente el reconocimiento estadounidense de la soberanía de Marruecos y describió la iniciativa de autonomía como «la única base para una solución justa y duradera de esta disputa».