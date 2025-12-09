Este es el artículo del Reglamento del Congreso que podría autorizar a Ábalos a votar desde prisión

España vive un momento sin precedentes. Esta semana se celebrará el último pleno del Congreso de los Diputados antes del cierre del año, en un contexto político histórico: un diputado en activo permanece en prisión provisional, aunque conserva formalmente su acta parlamentaria.

Se trata del exministro de Transportes, y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que fue enviado a prisión provisional y sin fianza por decisión del juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Una situación que ha puesto en evidencia una paradoja institucional: aunque Ábalos se encuentra en prisión, sigue siendo diputado del Grupo Mixto de pleno derecho, pues el Reglamento del Congreso así lo prevé hasta que no haya un auto de procesamiento firme. Algo que, claro está, va acompañado de sus prerrogativas y privilegios como parlamentario.

El Reglamento del Congreso prevé que siga cobrando y votando

Precisamente el Reglamento de la Cámara Baja contempla que Ábalos pueda seguir participando en las votaciones parlamentarias desde prisión, aunque siempre previa solicitud del voto telemático a la Mesa del Congreso; algo que por el momento no ha ocurrido.

El artículo 21 de la normativa reguladora del Congreso esgrime que los diputados quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando "concedida por la Cámara la autorización objeto de un

suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". Un requisito que el exministro no cumple -por ahora-, ya que el Supremo no ha confirmado aún el auto de su procesamiento.

De esta manera, casi dos semanas después desde que entró en la prisión de Soto del Real, Ábalos sigue teniendo su sueldo como diputado y gozando de sus derechos parlamentarios, como el voto, la participación en los debates o el derecho a preguntar al Gobierno.

Por ahora no se le ha aplicado la suspensión parlamentaria -que llegará cuando se formalice el auto procesal-, por lo que la política parlamentaria española vive un momento histórico al tener al primer diputado en prisión que sigue conservando formalmente su escaño, aunque sin poder ejercer sus plenas funciones.