Esto es lo que dicen en China de este tema en Cataluña: “las catalanas son las mejores del mundo”

Cataluña se cuela un año más en la élite universitaria internacional. Según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái y elaborado desde China, siete universidades catalanasestán entre las 1.000 mejores del planeta.

La lista, publicada este 15 de agosto, coloca a la Universitat de Barcelona (UB) en la franja de las 200 mejores, mejorando su posición respecto al año pasado, cuando se situó entre los puestos 201-300. Le siguen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL) y la Universitat de Girona (UdG).

Cataluña, líder en España

En total, España cuenta este año con 36 universidades en el ranking, el mismo número que en la edición anterior. La UBrepite como la mejor posicionada del país, seguida por otras instituciones nacionales como la Universidad de Valencia, la Autónoma de Madrid o la Complutense.

El ranking sigue liderado a nivel mundial por tres instituciones estadounidenses: Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Universidades catalanas que suben y bajan

En Cataluña, además de la mejora de la UB, destacan los ascensos de la URV y la UPC. Sin embargo, la UdL y la UdGhan empeorado su clasificación respecto a 2024.

En el conjunto de España, ocho universidades han bajado posiciones, entre ellas la de Murcia, la de La Laguna, la de las Islas Baleares y la de Málaga. En cambio, han escalado puestos la Universidad de Oviedo, la de Cantabria y la de Jaén, entre otras.

Un reconocimiento internacional clave de las universidades catalanas

El ranking de Shanghái, que analiza factores como la calidad de la investigación, el número de premios Nobel y medallas Fields entre su personal o el volumen de publicaciones científicas, es uno de los más influyentes del mundo académico. Para Cataluña, mantener siete instituciones en la lista supone un reconocimiento a su papel como polo universitario y de investigación en Europa.