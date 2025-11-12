La estrategia de Abascal con Sánchez: usar al PP como blanco habitual en su ofensiva contra el PSOE

Hasta 14 veces en 20 minutos. Ese ha sido el número de menciones que ha mencionado el presidente de Vox, Santiago Abascal, a los populares para atacar al líder de los socialistas, Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso de los Diputados. Con su idea de unificar en un mismo saco a los dos grandes partidos que han regentado la democracia desde la desaparición de Unión de Centro Democrática (UCD), el líder de la formación ha mencionado en hasta en 12 ocasiones a miembros del PP o las decisiones tomadas por los representantes autonómicos. En otras dos el elegido ha sido el jefe de Génova, Alberto Núñez Feijóo.

En consonancia con el aire electoral que azota al Congreso de los Diputados, Abascal ha buscado sacar rédito electoral con la cabeza en las elecciones de Extremadura en primer plano y en los comicios generales que como tarde se producirán en 2027. Como si se tratase de un calcetín la ofensiva ha virado su forma y los populares han sido nombrados de superior manera a los socialistas que no dejaban de ser los representantes a los que se refería el líder de Vox. En total ha citado en ocho ocasiones al PSOE frente a las más de 14 con las que ha atacado a la bancada conservadora.

Aunque es la primera vez que se realiza con tanta insistencia en sede parlamentaria, el presidente de la formación ha anticipado en los diversos mítines la activación del "fantasma del bipartidismo" para seguir creciendo en los sondeos electorales. Para los miembros de Vox, "los señores del PP y el PSOE" son vasos comunicantes que se han "rendido en nuestras fronteras" y que han pactado en Europa de manera conjunta los planes impuestos por la Unión Europea para "traer el euro digital" y "solamente beneficiar a los megarricos", ha sentenciado con un ligero tono 'populista'.

Sin dejar pasar la oportunidad ha reclamado a ambos partidos que se presenten de manera conjunta en una lista única para "gobernar en coalición desde Bruselas y hacer caso omiso de la avalancha migratoria". Incluso el líder de Vox ha llegado a coincidir con Pedro Sánchez a la hora de recordar la polémica de los cribados de la Junta de Andalucía.

Feijóo centra su discurso en confrontar a Sánchez

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, tiene un objetico certero. Terminar con el líder de los socialistas y convocar elecciones para que los españoles decidan. En sus 20 minutos ha aprovechado para recordar al presidente del Gobierno su situación y tanto la de su partido como la de su entorno cercados por la corrupción. "Queremos que los españoles acudan a las urnas", ha sentenciado con el recuerdo de que se lleva varios años gobernando sin presupuestos.

Fuera de las luchas entre Sánchez y Abascal con las menciones al PP, el jefe de Génova se ha mostrado sereno y ha aguantado en el Congreso de los Diputados hasta el final de la Sesión de Control en el Congreso de los Diputados. Mañana habrá un nuevo Pleno con la última jornada del juicio al fiscal general del Estado.

Sánchez esquiva las preguntas de Feijóo

"Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, sino al señor Abascal, que no pacte con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones", ha afirmado el presidente del Gobierno en su turno de palabra. Para empequeñecer al Partido Popular, el líder de los socialistas ha mostrado diversas menciones a Vox para elevar la "pinza" derivada de la convocatoria de elecciones.

Como respuesta el líder de Vox ha recogido el guante y se ha comprometido a pedir elecciones en la Comunidad Valenciana si Sánchez disolvía el Congreso de los Diputados y convocaba un adelanto electoral de las generales. En su respuesta Sánchez ha señalado a Abascal su pasado y ha cargado contra sus acusaciones de corrupción.