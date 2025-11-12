Exigen la comparecencia urgente de Marlaska para que explique por qué se ocultó la zodiac en la que murieron dos guardias civiles en Barbate

Esta vez parece que el ministro del Interior lo tiene complicado, en principio, complicado salvo que pueda dar una explicación a las graves acusaciones que se le hacen desde la Unión Europea de ocultar pruebas (retirar la zodiac del puerto y llevarla a la comandancia de Algeciras) sobre la muerte de dos guardias civiles en Barbate al ser embestida su embarcación por una lancha de narcos. Y con él, los mandos de la Benemérita que se prestaron a ello. La comisión del Parlamento Europeo que se desplazó a la localidad gaditana, los días 26 y 27 de mayo pasados, no pudo ver, lógicamente, la embarcación uy así lo han expresado en su informe.

"No es una opinión sindical, sino un documento institucional europeo que da la razón a la petición presentada por la CEP y reclama reforzar de forma urgente la protección de los agentes. La urgencia no es retórica: en apenas 72 horas hemos tenido un policía tiroteado con fusiles de guerra en Sevilla, dos agentes reconocidos fuera de servicio y apaleados en Alcalá de Henares, y un tiroteo contra el GEO en Toledo. Todo ello refleja la escalada de violencia y la desprotección que sufren nuestros compañeros, poniendo en riesgo sus vidas y la seguridad de los ciudadanos", ha manifestado a LA RAZÓN david Gutierrez, portavoz del CEP..

"Exigimos explicaciones y medidas inmediatas: el cumplimiento íntegro de las exigencias europeas —reconocimiento de la profesión de alto riesgo, tipificación de las agresiones, intimidaciones y resistencias como eurodelitos, y protección jurídica plena en el uso legítimo de las armas—, así como un plan urgente de protección a los agentes. Cada día sin respuestas aumenta el riesgo para quienes protegen a España", añade.

Por su parte la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han señalado que "no entendemos cómo se puede tener la desvergüenza de permanecer como ministro del Interior y tampoco de no ser cesado de inmediato ante el informe,conclusiones y recomendaciones de la misión del Parlamento Europeo. Desvergüenza del ejecutivo que lo mantiene, y de toda la trayectoria desde que se es ministro de Interior y no querer poner todos los medios posibles para proteger la vida de los guardias civiles. Con creces, el peor ministro y peor equipo pasado y actual que ha

habido y que, desgraciadamente hay".

"Vemos día tras día la evidencia, negligencia e inacción continuada que compromete la seguridad y la vida de los guardias civiles. Consideramos inadmisible la obstrucción a la investigación del trágico fallecimiento de dos miembros de la Guardia Civil, asesinados en Barbate. Obstrucción, bajo la responsabilidad directa del ministro del Interior, constituye una afrenta imperdonable a las familias de los fallecidos y a todo el colectivo de la Guardia Civil y un

acto que genera un clima de indefensión y que contraviene el deber de transparencia y apoyo a la justicia, del Gobierno tal y como menciona el informe. Todo agravado por la persistente inacción del Gobierno respecto a las demandas presentadas y que son votadas en contra o prorrogadas sin contestar para agotar el plazo sobre el reconocimiento de Autoridad y su inclusión en el Catálogo de Profesiones de Riesgo, resulta ya vergonzoso".