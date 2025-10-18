La exjefa de David Sánchez achaca la creación del puesto a la Diputación de Gallardo: "Se obedeció al superior"

La exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, ha negado cualquier responsabilidad con la creación del puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Moriano -a quien David Sánchez se refirió en su interrogatorio como su "jefa"- sostiene que no tenía "capacidad legal" para ordenar que se creara el puesto de coordinador de conservatorios a la par que asegura que obedeció órdenes de sus superiores jerárquicos dentro del ente que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Se trata de extremos recogidos en el escrito de defensa presentado por su abogado, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que reclama que se le absuelva del procedimiento. Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz envió al banquillo a David Sánchez, a Gallardo y a otras nueve personas por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación de la plaza pública que consiguió el hermano del presidente del Gobierno, al considerar que se confeccionó para él. Aunque la Fiscalía no acusa en el procedimiento, sí lo hace la acusación popular, que lidera Manos Limpias.

Para el hermano de Sánchez solicitan tres años de prisión. A Moriano le piden una inhabilitación para cargo público por quince años y multa de 32.400 euros. Sin embargo, su defensa argumenta que tiene que salir indemne porque no tuvo nada que ver en todo el proceso relativo a la creación de la plaza en 2016. Más bien al contrario, sostiene que el escrito de acusación de Manos Limpias es un "copia pega" del auto de procesamiento de la juez Beatriz Biedma y que no especifica los hechos concretos por los que se le acusa.

"No existe indicio ni prueba alguna"

Al respecto, asegura que no existe "ni indicio ni prueba alguna" de que Moriano, el entonces presidente de la Diputación y la diputada de Cultura, Cristina Núñez idearan la creación de la plaza con el fin de dársela al hermano de Sánchez quien, por aquel entonces, se encontraba sin trabajo estable. "Es patente el error (...), es más, hasta la propia instructora se contradice", reza el escrito, en el que se incide que la juez, en un momento dado habla de terceras personas ajenas a Moriano. "Se refiere a que fueron sus superiores jerárquicos los que habían tomado la decisión", añade.

MÉRIDA, 25/04/2025.- David Sánchez (c), hermano del presidente del Gobierno, tras declarar este viernes ante la jueza instructora de la causa por su contratación como coordinador de los conservatorios pacenses de música, cuya investigación también aprecia "indicios de criminalidad" en la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas a un exempleado del Ministerio de Presidencia. EFE/ Ballesteros Ballesteros Agencia EFE

En ese sentido asegura que el correo que envió el 11 de octubre de 2016 al director del Conservatorio Superior de Música, Evaristo Valentí, y a la directora del conservatorio Profesional Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, preguntarles por las funciones que podría desempeñar su futuro jefe, se hizo por orden de su superiora. La juez sospecha que la investigada ya sabía entonces que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez ya que en aquel momento Valentí le trasladó a Sánchez que esa plaza, que todavía no se había creado, iba para el hermano del entonces secretario general del PSOE.

Sin embargo, la defensa de Moriano asegura que actuó por "requerimiento" de su directora y que lo único que hizo fue cumplir con una orden laboral. De esta forma su abogado marca la estrategia que seguirá de cara el juicio y que pasa por desestimar cualquier responsabilidad en estos hechos. Por ello, sostiene que firmó la memoria de la creación del puesto también por "obligación" de la directora del área y que dicho acto no puede considerarse como una prevaricación por cuanto que la memoria no "entra en el concepto de resolución establecido por la jurisprudencia".

"Es imposible que dictara una resolución"

"Visto el contrato de trabajo de mi representada, es imposible que pudiera dictar resolución administrativa alguna debido a que no solo no era funcionaria ni autoridad, y además, visto el contenido de sus funciones y dependencia de la diputada, no le era posible legalmente. Otro de los elementos nucleares a la hora de analizar el delito es el concepto de arbitrariedad en la resolución", incide su defensa.

Sin embargo, tanto la juez como las acusaciones le atribuyen un papel activo en todo el proceso siendo, además, que en junio de 2018, evaluó, junto con otros acusados, los currículums presentados, otorgando la mayor puntuación a David Sánchez. Durante la instrucción de la causa se supo, además, que esa misma mañana, antes de obtener la plaza, el músico buscó alojamiento en Badajoz a través de una aplicación. Al respecto, contactó con un futuro arrendador al que le dijo que buscaba casa en Badajoz por motivos de trabajo, lo cual llamó la atención de la Guardia Civil toda vez que para entonces todavía no le habían adjudicado formalmente la plaza.