La exmujer de Ábalos tira de la manta y apunta a dinero en el extranjero: "Que miren en su pasaporte"

Carolina Perles es una de las voces más buscadas que llevaba años silenciada. La exmujer José Luis Ábalos conoce de primera mano todos los entresijos de la vida del que fuera su marido. Ahora, ha decidido salir a la luz y contar su verdad. En una entrevista ha desvelado que el exministro tenía sobres con dinero en efectivo y lanza un aviso: "Estoy convencida que morirá matando".

Perles, en una entrevista a Telecinco, detalla punto por punto como ha sido su vida en los últimos años. "Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", comienza su relato con una contundente carta de presentación que no deja a nadie indiferente.

"Hijos, perdonad por haber elegiros este hijo como papa" o "inmigrante fracasada", fueron alguno de los polémicos comentarios que confesó esta mujer. Eso sí, pocas claves ofreció sobre la investigación del "caso Koldo". Dejó alguna migaja como cuando le preguntaron por dónde está el dinero de la trama: "Que miren en su pasaporte. Después de ser ministro no ha dejado de viajar".

La exmujer también afirmó que Sánchez hablaba todos los días con Ábalos y que incluso ella misma llegó a tener contacto con Begoña Gómez. También aseguró haber sido testigo de desencuentros entre el presidente y su marido: "Que si iba por libre le llegó a decir Pedro".

Según el testimonio de Carolina, la vida de su marido se torció cuando entró a su vida Koldo García. Se volvió más hermético. "Fue un antes y un después", aseguró a la vez que recibía pulseras caras o bolsos de firma. "Iba con más cantidad de dinero de lo normal", añadió y cifró en más de 1.000 euros.

No obstante, Perles tachó a Koldo de ser un "topo de Santos Cerdán" quien tuvo desde el principio un comportamiento "muy hostil" con ella. Además, manifestó que el asesor de su marido utilizaba a su hermano Joseba para intimidarla. "Mi hija estaba estudiando y al abrir el ordenador se encontró un vídeo pornográfico", apostilló.

"Que lo ve para relajarse. Lo normalizaba. Me gusta verlo. José empezaba a tener problemas", aludió su exmujer que interceptó mensajes con Jesica donde le pedía dinero por sus encuentros.

El papel de Aldama

Otro de los protagonistas de la entrevista de la exesposa de Ábalos fue Víctor de Aldama. El empresario volvió a reiteras que la trama del Ministerio de Transportes provocó que cayera en delitos como el cohecho. Entregar obras públicas a cambio de comisiones. Cifró en dos o tres millones de euros la cantidad que habría pagado a esta pareja. "Koldo cobraba hasta por presentar a empresarios al ministro", añade.

Uno de los puntos fuertes de las declaraciones de Carolina fueron las relativas a la noche de la visita de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, el 20 de enero de 2020. "Me dijo me tengo que ir al aeropuerto ha habido un problema, solo se fue con Koldo, sin seguridad", comenzó.

Ábalos habría estado en permanente contacto tanto con Marlaska como con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Alguno de los dos le diría que tenía que ir", añadió. "Me ha amenazado, me ha dicho que soy una inconsciente y que ahora tendré que ir a hablar al Supremo, también me ha dicho que no ha dicho nada de mí y que ahora va a empezar a hablar y que me prepare... No tengo nada que esconder", afirmó esta mujer.

Una de las pocas manifestaciones positivas que realizó sobre quien fuera su pareja durante casi veinte años es su tenacidad y su don de supervivencia. "Estoy convencida que morirá matando", valoró sobre los futuros pasos que se darán en la causa del "caso Koldo".

El matrimonio de Ábalos y Carolina se prolongó cerca de dos décadas en el tiempo. Esta agente de la Policía Local de Valencia fue la tercera mujer del exministro. Formalizaron su relación cuando él ostentaba el cargo de concejal del PSOE del Ayuntamiento. También ha ejercido como vocal y tesorera de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social.

La familia se mudó a Madrid en 2019 cuando fue nombrado ministro de Fomento. Carolina pasó a ser asesora de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Un puesto que ahora mantiene aunque se encuentre en excedencia. Nunca había levantado la voz. Al menos, públicamente para contar la historia que ha vivido durante su matrimonio.

Perles también afirmó que presuntamente Ábalos se puso en contacto con ella para presionarle para que no contara cosas que pudieran perjudicar su estrategia de defensa ante el Tribunal Supremo. Unas presiones que también habría recibido de ella el exministro en esta historia de desencuentros que podría acabar judicializada ya que tanto el exdirigente socialista como Koldo García están atentos a sus futuras declaraciones por si fueran constitutivas de un delito.

Ábalos guardaba una memoria con datos de Carolina

José Luis Ábalos guardaba en un disco duro grabaciones y documentos sobre su exmujer Carolina Perles, según informan fuentes de su entorno a LA RAZÓN. El exministro habría sufrido presiones desde hace meses por parte de su antigua esposa. Unos episodios que el exministro habría recopilado y estarían en manos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores del "caso Koldo" registraron la vivienda de José Luis Ábalos el pasado mes de junio. Los guardias civiles intervinieron 34 dispositivos electrónicos, entre los que había dos teléfonos móviles, discos duros y memorias USB. Con celeridad, la defensa del exministro reclamó al Tribunal Supremo que le devolviera los discos duros. Ahora, varios meses después se conoce qué estaba pasando.

Y es que fuentes del entorno de Ábalos explican a LA RAZÓN que el exministro de Transportes guardaba en uno de estos dispositivos información sobre su exmujer. De ahí su preocupación por recuperar cuanto antes la documentación que tenía en su poder para poder defenderse ante posibles ataques.

José Luis Ábalos en una imagen de archivo Gtres

Estas fuentes relatan que Perles llevaría meses amenazando al exministro con quitarle hasta los bienes que compartía con ella. Uno de ellos es la famosa casa de Valencia que fue registrada por la Guardia Civil.

Tanto Koldo como Ábalos han hecho piña en este asunto para unir sus fuerzas ante las declaraciones de Carolina Perles. El exministro guardaba en una de estas memorias portátiles grabaciones, conversaciones y documentación del calvario que ha estado sufriendo. Según su relato esta mujer habría sufrido varios episodios violentos por el consumo de alcohol. Varios de ellos relacionados con accidentes de tráfico.