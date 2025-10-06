Exteriores anuncia que los 28 españoles de la Flotilla que siguen en Israel volverán hoy a España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', quien ha asegurado que ya ha hablado con las familias de los 28 españoles que siguen en una prisión israelí para comunicarles que "si no hay cambios de última hora", regresarán este lunes a nuestro país.

"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha explicado Albares, que no obstante ha pedido prudencia hasta que "estén todos sentados en el avión y con el avión en el aire", ya que no lo pueden asegurar al cien por cien. Además, ha querido dejar claro que al igual que ocurrió con el traslado de los 21 ciudadanos españoles que regresaron este domingo a España, Exteriores se ha ofrecido a hacerse cargo "completamente" de la repatriación y el coste de la misma.

En este sentido, ha asegurado que su ministerio hará "todo lo que haga falta" para que "lleguen lo más rápidamente posible a España". Finalmente, el titular de Exteriores ha pedido comprensión para los retenidos, tanto por razones de intimidad, como por su derecho "a que sean ellos los que decidan la exposición que quieren tener o no".