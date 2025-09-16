Exteriores convoca por segunda vez en una semana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dirige José Manuel Albares, convocará este martes a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para "protestar por las inaceptables palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En apenas unos días, Exteriores ha convocado ya en dos ocasiones a la máxima responsable de la delegación israelí para expresar el malestar del Ejecutivo español con las declaraciones subidas de tono de algún mandatario de Israel.

Hay que recordar que tras lo ocurrido el domingo en Madrid con la Vuelta Ciclista y las posteriores declaraciones de Sánchez, el ministro de Exteriores israelí contestó al jefe del Ejecutivo Español a través de su cuenta oficial de la red social X: "Antisemita y mentiroso ¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto? Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad".

Es más, durante la jornada anterior, Saar ya había mostrado su absoluto descontento con Pedro Sánchez, al que acusó de haber animado a los manifestantes a salir a las calles. "Sánchez y su Gobierno: ¡Vergüenza para España!", escribió en la misma red social.

El pasado viernes, Albares convocó a la nueva encargada de negocios de Israel para hacerle llegar el malestar del Gobierno por lo que calificaron de "declaraciones falsas" de Netanyahu sobre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Fuentes de Exteriores, confirmaron que Albares había convocado a Erlich "para rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones de la oficina del primer ministro de Israel".

Sánchez había manifestado durante la presentación de las nueve medidas contra el "genocidio" de Israel, que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque "no tiene armas nucleares". Unas palabras que, a juicio de Netanyahu, suponen una "flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo". Y todo ello, después de que su Gobierno respondiera el lunes vetando la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez