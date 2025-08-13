Feijóo acusa al Gobierno de llegar tarde ante los incendios y denuncia la frivolidad de Puente ante el dolor de las víctimas

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha roto su silencio en su periodo vacacional y ha sido contundente con la actuación del Gobierno, después de que los incendios hallan calcinado España de norte a sur y el fuego haya dejado dos muertos.

En este sentido, el representante popular ha denunciado que el PSOE ha llegado "tarde" y que hasta el martes se haya abandonado a los ayuntamientos y a los presidentes autonómicos ante una situación forestal en la que el "riesgo es máximo", sobre todo en las madrugadas y que puede empeorar a partir del mes de septiembre.

Respecto a las condiciones atmosféricas, ha recordado las lluvias producidas en el periodo invernal y las fuertes temperaturas, amenizadas por contundentes rachas de viento, que suponen un "factor de riesgo que ha generado los incendios forestales descontrolados de las últimas semanas".

El PP denuncia los comentarios de Óscar Puente

Con la guerra abierta entre Mañueco y Óscar Puente, debido a los comentarios en las redes sociales del ministro de Transportes, Alberto Núñez Feijóo ha tomado cartas en el asunto. En su entrevista con Europa Press, pide a Puente que abandone sus comentarios que han "frivolizado el dolor ajeno".

"Los ciudadanos lo que quieren es eficacia, coordinación y menos bromas y menos groserías por parte del ministro Puente, que se está riendo de las dificultades que están pasando ciudadanos durante momentos puntuales del día o de la noche... Frivolizar con esto acredita la falta de catadura moral del propio Gobierno y de los propios ministros", ha criticado.

Además, ha asegurado que cuando el Partido Popular aterrice en la Moncloa se terminarán las maniobras para "incendiar la vida política" en las redes sociales y el Ejecutivo de dedicaría a "coordinar con las comunidades autónomas una temporada de incendios con riesgos máximos".

Sin vacaciones en Génova 13

En el final del curso político Feijóo recordó a sus barones que la temporada estival serviría para mejorar las estrategias parlamentarias y planificar los próximos comicios electorales. Siguiendo el mantra, el presidente de los populares ha realizado una ronda de contactos con los principales presidentes autonómicos conservadores. Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda han sido los nombres con un mayor peso en las conversaciones telefónicas.

"Tenemos mucho trabajo por delante, mucho riesgo por delante, y es que si no llueve, poco a poco se irá resecando más ese combustible que creció en la primavera y el riesgo de incendios en septiembre será superior al de agosto... En mi opinión el Gobierno llega tarde", ha apostillado.

Con la tensión instaurada en el territorio español, Feijóo no se ha querido olvidar de la labor de los agentes forestales que han realizado un "excelente trabajo" en los diversos esfuerzos para terminar con el fuego en España.