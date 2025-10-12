Feijóo apela a la unidad frente a la confrontación y ensalza los valores de España para celebrar el 12 de octubre

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado los valores, la diversidad o el legado histórico del pueblo español y ha recordado ante la polarización y confrontación impuestas desde los sectores afincados en la órbita del Gobierno que sufre España para felicitar el 12 de octubre antes de asistir al desfile de las Fuerzas Armadas.

"España no es de unos contra otros. Es de todos". Sin un respiro a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha felicitado la conmemoración de la Fiesta Nacional en sus redes sociales, Feijóo ha redoblado su apuesta y ha cortado de raíz los mensajes que llevan a la confrontación entre los ciudadanos y que incluso generan, en diversos sectores de la izquierda, rechazo a la nación española. Es más, el pasado viernes la líder de Podemos, Ione Belarra, participó en un acto en Vallecas donde reflexionó sobre la leyenda negra española y sentenció que no "hay nada que celebrar" este domingo.

Con una pieza audiovisual difundida en sus redes sociales amenizada con imágenes del carácter afable que se practica en España, el jefe de Génova no se ha querido olvidar de la pluralidad y la diversas que engrandecen a España a "los dos lados del océano" con el afecto inculcado por el Imperio Español con el Descubrimiento de América y la creación de los virreinatos. "España está en cada detalle en cada español que se abre paso día a día que cuida, aporta y prospera", ha apostillado.

La huella de la cultura de España en todos los continentes

Poniendo en valor el legado histórico que dejó el Imperio Español, y que se recuerda con expediciones como la de la fragata Méndez Núñez que arribará mañana al puerto de Ferrol, Feijóo ha reivindicado los vínculos de España con América y la cultura que ha "ha dejado huella en todos los continentes" con una lengua que "conecta y proyecta" el orgullo de "nuestra historia común".

Sin perder de vista la preparación de los comicios electorales, el "futuro presidente del Gobierno" ha recordado su "ambición por un futuro compartido" para reivindicar el amor a nuestro país y la apuesta de los populares por mejorarlo juntos, ya que España no es de unos pocos, si no que "es de todos". "Lo mejor está por llegar y lo lograremos juntos. Feliz 12 de octubre, Feliz Futuro, Feliz España", ha deslizado.

En la misma línea dentro de las filas populares, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que el legado de España es "la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo". Además ha recordado el Día del Pilar para señalar el "gran proyecto de futuro en común".