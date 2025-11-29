Feijóo avisa a Sánchez: las bandas de "mafiosos" caen cuando "empiezan a delatarse entre ellos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo".

En su intervención en Burgos en el II Foro de Grandes Ciudades, el líder de los populares ha llamado a manifestarse mañana contra el Gobierno en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez". Y tampoco se ha olvidado de Vox, pues ha advertido a la formación de Santiago Abascal de que el PP es un partido de gobierno y de propuestas, mientras para otros es "mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos", informa Efe. "Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urnas y para pedir decencia", ha enfatizado.

Feijóo ha urgido al presidente del Gobierno a convocar elecciones: "Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España". "Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha afirmado. "Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país", ha recalcado.

Un Gobierno de "cloacas, prostíbulos y mordidas"

El líder del PP ha instado a los ciudadanos "hartos" y "cansados" a decir "basta" a un Gobierno "de cloacas, prostíbulos y mordidas" que parece una película "de mafiosos" acudiendo a la protesta para reclamar su derecho "a tener un Gobierno decente". Según ha puesto de manifiesto, los españoles asisten con "rabia, tristeza y estupor" a la actuación de un Ejecutivo "empeñado" en que "España toque fondo".

"Todavía nos falta mucho para ver y, lamentablemente, por estremecernos", ha afirmado Feijóo, para quien la ciudadanía debe decir "basta" al "Gobierno de la corrupción", liderado por un presidente que tiene "a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel".

Y ha recordado que los tres pilares de Sánchez en su campaña de las primarias para recuperar el liderazgo del PSOE -José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García- "ya han pasado por la cárcel", mientras el cuarto integrante de ese equipo, el propio líder socialista, "está en la Presidencia del Gobierno".

"No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y no tener ninguna responsabilidad", ha recalcado antes de dejar claro que "esto no lo vamos a aceptar los españoles decentes". "Todo esto es inédito en España, es insólito en cualquier país normal", ha denunciado en referencia a un Gobierno que ve "rodeado" de "corrupción institucional, económica y familiar".

Mañueco: "Sánchez ha fracasado"

En el mismo acto, el presidente de la Junta de Castilla y León, y líder regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que su partido tiene una "misión" como "único pilar que sostiene la democracia en España" y ha comprometido su presencia en la protesta de mañana en Madrid para decirle a Pedro Sánchez que "se vaya de La Moncloa".

Fernández Mañueco cree que es hora de decirle al presidente del Gobierno que su proyecto, que tanto "daño" a hecho a España, "ha fracasado" y que "su tiempo ha pasado", instándole a convocar elecciones.

Según ha puesto de manifiesto, el PP es mucho más que un partido, es un "símbolo porque representa una misión", que va "más allá de las siglas, de la ideología". El presidente autonómico ha lamentado que la política "un día sí y otro también" se haya convertido en "un espectáculo del ruido, de frases vacías, de gestos sin fondo, en el que se confunde la verdad con la mentira", lo que achaca al Gobierno de Sánchez.