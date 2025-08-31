Feijóo "dispara" a Sánchez por la migración irregular: "Mande policías a la frontera en vez de amenazar a las comunidades"

La migración sigue en primera línea de la agenda del principal partido de la oposición. Feijóo criticó este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera que las comunidades autónomas se hagan cargo de 3.000 menores inmigrantes procedentes de Canarias, cuando el Ejecutivo solo ha sido capaz de acoger a 15 de los mil demandantes de asilo que le ordenó el Supremo.

El Alto Tribunal dictó el pasado mes de marzo un auto de medidas cautelares en el que daba al Gobierno un plazo de diez días para hacerse cargo del millar de menores migrantes demandantes de asilo que se encuentran en las islas. Casi cinco meses después, el Gobierno sólo ha logrado trasladar a la Península a un reducido número de estos menores, entre 15 y 30.

Feijóo estrenó el nuevo curso político escoltado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Desde que accedió a la presidencia del PP para suceder a Pablo Casado, el líder popular ha convertido en costumbre dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada, tras el verano, en el robledal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), y este año lo hace con el partido convencido de que se enfrenta al duelo final con el presidente del Gobierno.

Su discurso giró sobre dos ejes: arremeter con dureza contra un Gobierno desgastado y enfocar al problema de la migración irregular. "La migración irregular se desborda en España". A su juicio, el Gobierno no tiene plan migratorio, y esto es lo que provoca que miles de personas pierdan su vida en el mar, y hace que los menores que llegan a nuestro país vivan "sin dignidad". Feijóo reclamó a Sánchez que, en lugar de amenazar a los presidentes autonómicos con enviarles a la Policía si no atienden su exigencia de que asuman más menores, mande más efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado a las fronteras para garantizar la seguridad de los españoles que viven en nuestro país.

Feijóo también apuntó contra Sánchez por ponerse de perfil en todas las crisis que sufre España , como ha ocurrido con los incendios. "La culpa siempre es del PP. Hace falta un Gobierno más preocupado por perder los montes de España que de perder el relato".

En su mensaje no faltó la referencia a un posible adelanto electoral. "No tenemos la capacidad de elegir el cuándo, pero sí el cómo. Lo haremos con sentido común y con sentido de Estado. Vamos a sacar a España del bucle de la incompetencia. Vamos a recuperar el lugar en el mundo que nos corresponde a los españoles".