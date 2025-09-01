Feijóo estudia cambiar la Constitución para que el Gobierno convoque elecciones si no hay Presupuestos

Regeneración democrática, inmigración y defensa del campo. Son, por este orden, las tres velas que ha decidido izar Alberto Núñez Feijóo para la navegación del nuevo curso político. Con un Gobierno que camina como funambulista sobre el alambre de la inestabilidad parlamentaria, el PP perfilará junto a "un equipo de juristas" una propuesta estrella: un cambio legal para que se convoquen elecciones de forma automática si se acumulan dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.

Una reforma que, a todas luces, requiere de un cambio de la Constitución y que busca poner coto a una de las "anomalías" que caracterizan al actual mandato de Pedro Sánchez. "España no puede seguir así, sin Presupuestos año tras año, instalada en la precariedad", ha recalcado el presidente popular desde Aranjuez, donde este lunes tiene lugar un comité de dirección extraordinario que sirve para fijar el rumbo en este cuatrimestre.

En una rueda de prensa antes del almuerzo con su equipo -la jornada de trabajo con la cúpula popular continuará por la tarde-, Feijóo ha denunciado que la actual situación del Gobierno, sin garantías siquiera de poder sacar adelante las cuentas del próximo año, es: "Una burla a nuestra historia, a nuestra práctica presupuestaria, a la Constitución española".

Por ello, como ya avanzó en exclusiva LA RAZÓN, su partido planteará los "cambios" oportunos a fin de "que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente, se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones". En su opinión, es de "sentido común" que si un gobierno "no tiene respaldo suficiente" como para aprobar el texto económico más importante de cada año "no puede seguir".