Feijóo llamará hoy a Mazón para resolver la situación en Valencia: investidura o elecciones

El futuro de Mazón parece estar escrito. El presidente de la Comunidad Valenciana se prepara para decir adiós a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha sabido este diario, llamará este domingo a su barón para resolver la crisis abierta en el partido tras la catarata de insultos que Mazón recibió en el homenaje a las víctimas de la dana el pasado miércoles.

Las fuentes consultadas por LA RAZÓN explican que Génova lleva días trabajando en la salida de Mazón. Y que el escenario que se abre da lugar a dos salidas: la propuesta de un nuevo candidato para ser investido con la actual mayoría en las cortes de la comunidad. En caso de que Vox, cuyos apoyos son indispensables, rechace la propuesta que haga el PP, en Génova activarían la maquinaria electoral. De manera que la Comunidad Valenciana se sumaría a Extremadura y sacaría las urnas para recomponer el tablero político.

El PP quiere poner a Vox en un brete. La dirección nacional del partido espera que su adversario ideológico no complique la situación y rechace un candidato alternativo. Pero en caso de que se enroquen, lanzará el órdago electoral.

El debate se ha desatado por completo. El PP vive desde hace dos días una auténtica sacudida interna. Las llamadas y los mensajes se han multiplicado durante todo el fin de semana, en un incesante ir y venir de contactos y conjeturas.

La dirección nacional, consciente de la magnitud del problema, opta por ganar tiempo, dejar margen al president y estudiar los posibles escenarios que se abrirían con su dimisión, que ya se da por inevitable para recomponer el partido en la Comunidad Valenciana y evitar que la crisis se lleve por delante las siglas -y al propio Alberto Núñez Feijóo-.

El primer aniversario de la DANA, celebrado el pasado miércoles, fue el punto de inflexión. Aquella misma noche, en Génova ya eran conscientes de las intenciones de Mazón, que asumió que su etapa había llegado a su fin. Feijóo regresó a Madrid convencido de que la decisión estaba tomada.

Este viernes, el presidente de Alicante, Toni Pérez; el de Valencia, Vicente Mompó, y la de Castellón, Marta Barrachina, junto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, mantuvieron una reunión para acordar una posición común.

El objetivo es poder trasladar un único pronunciamiento a Génova. "El PPCV tiene que participar de este proceso", afirman a LA RAZÓN fuentes conocedoras del contenido de este encuentro. "El sentimiento común es que hay que tomar una decisión ya y no va a ser más tarde de esta semana", explican otras personas consultadas.

Insisten además en que el partido está trabajando muy bien. En 2023 el PP volvió a recuperar muchas alcaldías perdidas tras ocho años de gobiernos de coaliciones de izquierdas y también tiene las tres diputaciones, "la marca no puede dejarse llevar por el desgaste de la situación de Mazón". Y parece ser, que el recado ha llegado nítido a Génova.

En la vía orgánica no hay desacuerdo. Consideran que Vicente Mompó podría asumir el relevo de la presidencia del partido. Otra cuestión es cómo y cuándo se dan estos pasos.

Es Mazón el que debe decidir si hay llegado a su límite y, al parecer, el jefe del Consell está muy tocado pero que su voluntad es resistir e incluso presentar su nuevo Consell esta próxima semana tal y como estaba previsto. Su dimisión, una cuestión que depende exclusivamente de él, podría perjudicarle en términos judiciales.

Cualquier jurista consultado coincide en que el presidente ha de mantener el aforamiento. El viernes mismo, el presidente de la Audiencia de Valencia, José Manuel Ortega, que es además quien resuelve los recursos en la instrucción de la dana, explicaba que el aforamiento requiere de indicios más solidos para quebrar la presunción de inocencia.

Y ello, en una causa donde las responsabilidades políticas no están definidas y donde los reglamentos relativos a las emergencias no ponen al presidente de la Generalitat al frente de las mismas, puede ser muy importante. El hecho de que Mazón llegara tarde al Cecopi puede suponerle su muerte política, pero no así la judicial.