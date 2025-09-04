Feijóo notificó al Supremo que no acudiría a la apertura año judicial tras la imputación de García Ortiz

No ha sido un plante de última hora fruto de un calentón. Ni mucho menos. Según ha podido saber LA RAZÓN por fuentes de su equipo, Alberto Núñez Feijóo notificó al Tribunal Supremo (el encargado de cursar la invitación) la decisión de no acudir a la apertura del año judicial hace tiempo: en concreto, el pasado 31 de julio.

“La invitación llegó” al despacho de Génova 13 días atrás, el 22 de julio. Pero cuando el Supremo “confirmó el procesamiento del Fiscal General del Estado y después de comentarlo con quien correspondía en el Consejo General del Poder Judicial y en el Supremo” se tomó la decisión. Por primera vez en democracia, el líder de la oposición dijo que causaba baja en el acto judicial más importante de la temporada.

Según recalcan en el politburó gallego, las partes afectadas “entendieron perfectamente” el gesto, que luego se ha visto refrendado tras “la entrevista de Sánchez en TVE con el ataque, otra vez, a los jueces, y la respuesta unánime de todas las asociaciones judiciales”. También la progresista.

Además, Feijóo explicó personalmente a la Casa Real las razones que le llevaban a no acudir a un acto presidido por el Rey. “No se puede dar normalidad lo que es una situación excepcional que humilla a un poder del Estado”, es la tesis oficial que difunden en su entorno.

En esa dirección se ha pronunciado el líder popular en sus redes sociales a primera hora de esta mañana. En un mensaje publicado en su cuenta de X, ha incidido: “Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga”.

Para acallar todas las críticas y dejar claro que su postura no implica un desaire al jefe del Estado, Feijóo añade: “Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedentes es un error que no avalaré con mi presencia”.

Ante un arranque de curso marcado por los casos de corrupción que salpican al Gobierno y las palabras de un Sánchez que se abona abiertamente al discurso del ‘lawfare’, el presidente del PP decide dejar a un lado la institucionalidad que le caracteriza para dar un golpe encima de la mesa. El plante a la apertura del año judicial es una forma de expresar su enfado por la situación política.

Desde que se hizo con las riendas del principal partido de la oposición en abril del 22, Feijóo nunca se había ausentado a la cita judicial. Esta vez, cambiará el asiento entre togas por un atril con Isabel Díaz Ayuso, ya que sí estará en la inauguración del curso político del PP de Madrid, donde tomará la palabra.