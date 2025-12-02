Feijóo, sobre el núcleo duro de Sánchez: "Ábalos fue el arquitecto" y Salazar, "un guarro"

Por primera vez en mucho tiempo, Pedro Sánchez ha decidido dar entrevistas. Este martes, por la mañana, ha hecho doblete. A Alberto Núñez Feijóo le cogió la primera de ellas en un atasco en Madrid, camino de la sede de LA RAZÓN, donde asistió al desayuno informativo de Alfonso Fernández Mañueco.

Nada más bajarse del coche, en la sede de nuestro diario, el líder del Partido Popular hizo un breve comentario con los medios de comunicación sobre algunos de los titulares del presidente del Gobierno. Empezó por su distanciamiento de la figura de José Luis Ábalos, a quien Sánchez ha calificado como un "gran desconocido en lo personal".

Una "hipocresía", en palabras de Feijóo. Porque el antaño secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, hoy encarcelado en Soto del Real, en realidad fue no menos que "el arquitecto" del sanchismo.

Frente al desmarque de Sánchez en Televisión Española y RAC1, una advertencia: "Todo lo que ha negado" en los últimos años "se ha convertido en verdad judicial". Por lo que las acusaciones que ahora vierte Ábalos, como poco, cuentan con el beneficio de la duda. "Es probable", de hecho, que lleguen a los tribunales.

"Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE. El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos", ha recalcado Feijóo.

En su crítica a Sánchez ha asegurado que se trata del presidente "menos creíble de la democracia" española y el "más rodeado de corrupción". Con una palabra cada vez más devaluada. "No le creen ni los ciudadanos ni los suyos".

También comentó Feijóo otro gran escándalo que salpica a la Moncloa. La desaparición de las denuncias por acoso sexual contra el que fue asesor áulico en Moncloa, Francisco Salazar. De ser ciertas las informaciones publicadas por ElDiario.es, ha sentenciado: "Es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno".

Lo visto con Salazar, ha apuntillado, "acredita que el PSOE y el Gobierno son hipócritas con las mujeres: las defienden en público y las utilizan en privado".