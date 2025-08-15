Feijóo pide al Gobierno “más medios” y que prepare al Ejército ante la situación de "crisis nacional"

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que todavía “queda lo peor” de la ola de incendio que está calcinando el país, con especial incidencia en Castilla y León, y pidió por ello al Gobierno que suministre “más medios” a las comunidades autónomas y que prepare al Ejército para “desplegar su fuerza operativa y logística en sus capacidades de apoyo en la extinción de incendios”.

En declaraciones recogidas por Ical durante la visita del presidente ‘popular’ al puesto de mando avanzado situado en la localidad leonesa Palacios del Sil, Feijóo se ha mostrado “orgulloso” de los operativos de extinción de incendios de las comunidades más afectadas, así como de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ante una “crisis nacional” y una “situación inédita” que ha advertido de que irá “a peor” si no hay pronto un cambio en el tiempo que traiga lluvias y una bajada de las temperaturas.

Sin embargo, y acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el líder nacional del PP ha descartado que los gobiernos autonómicos deban pedir el nivel 3 del Índice de Gravedad Potencial, que supondría que el Gobierno asuma la gestión de los incendios, porque las comunidades “son las que conocen mejor cómo se pueden atajar los fuegos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esta mañana a través de la red social X que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego". Los populares revelaron este jueves una memoria contractual del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico en la que se reconoce que la falta de la Presupuestos Generales del Estado actualizados para el año 2025 ha impedido la contratación de más medios.

Aunque el Ejecutivo lo negó ydijo que el Estado cuenta con más recursos de los que figuran en su propio contrato. Aún así, Génova ha pedido ya la comparecencia de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para que explique detalle si hay o no menos medios para la campaña de incendios.

