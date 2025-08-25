Feijóo presenta un plan contra los incendios con 50 medidas: "El Gobierno ha fallado"

El primer comité de dirección de la temporada política en Génova 13 concluye con todo un plan para luchar contra "la crisis nacional de los incendios". El documento, elaborado en tiempo récord por el equipo de la vicesecretaria Alma Ezcurra, lleva por título Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal y contiene hasta cincuenta medidas para que la catástrofe que ha asolado a buena parte de España en las últimas semanas "no vuelva a ocurrir", en palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, que ha comparecido en rueda de prensa.

Frente a un Gobierno "paralizado", que "ha fallado en su prevención" de la crisis y que "no ha puesto todos los medios disponibles"; el PP decide presentar una receta alternativa. Y aunque Feijóo comenzó su alocución con una aclaración: "No pretendo enzarzarme en broncas partidistas y en y tú más", lo cierto es que ha ahondado en su crítica hacia la Moncloa. "Se tardó cinco días en movilizar la ayuda europea y se ha movilizado a cuenta gotas las capacidades logísticas del Ejército".

De todas las propuestas elaboradas por su formación, que se registrarán en las Cortes "inmediatamente", el líder popular ha puesto el énfasis en dos bloques: "Ayuda inmediata de las personas afectadas y preparación ante futuros eventos". La prioridad ahora es que los damnificados por las llamas tengan liquidez lo antes posible, además de la recuperación de "los entornos" rurales devastados. A partir de ahí, el siguiente objetivo es "garantizar que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir".

Para ello, el PP propone crear un "registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas" por provocar "un incendio en cualquier lugar de España". Esto "conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización". Según ha explicado Feijóo, hasta la fecha se han detenido a "42 personas y 127 están siendo investigadas por iniciar el fuego".