Feijóo promete "tarifa cero" para nuevos autónomos y se revuelve con la corrupción: "Me niego"

En el primer día de la semana más convulsa de la política española, con la inminente ruptura (o no) de Junts con el Gobierno, el posible adelanto electoral en Extremadura, la citación del exgerente del PSOE en el Tribunal Supremo, o la declaración de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado; Alberto Núñez Feijóo quiso comenzar con: economía y propuestas.

Nadie sabe cuándo serán los próximos comicios, pero el presidente popular quiere tener perfilado un programa de gobierno y hoy, desveló una promesa estrella que contendrá su Plan de Autónomos. "Tarifa cero para los nuevos trabajadores autónomos", que en el primer año "no pagarán cotizaciones a la seguridad social", una ventaja que conservarán en su segundo año si sus ingresos se sitúan por debajo del SMI. La medida, también se aplicará para "los menores de 35 años".

Intervino durante la celebración de los premios ATA, patronal mayoritaria de los trabajadores por cuenta propia, donde también se revolvió contra la corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. "Me niego a vivir en un país en el que pueden circular maletines de dinero en los ministerios y al autónomo no se le pasa ni media. Ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público", sentenció.

En un aplaudido discurso, Feijóo censuró la política económica del Gobierno con los autónomos, un nicho de más de tres millones de personas. "Han sufrido diez veces el incremento de sus cotizaciones, han sufrido el mayor incremento de impuestos que se ha producido en democracia". En la actualidad, dijo, "casi 4 de cada 10 autónomos han perdido facturación". Y, para más inri, se les utiliza "como rehenes de un Gobierno que no se cansa de subir impuestos".

Frente una "brutal subida" que, finalmente, no fue tal, el PP presentará un "plan integral" que servirá "para aliviar y no para asfixiar". Este lunes, Feijóo ha compartido los diez principios básicos y algunas de las medidas. Entre otras: "Eximiremos del pago de IVA a todos los que facturen hasta 85.000 euros al año, eso supone eximir a 1.400.000 autónomos".

La intención, dijo, pasa por aliviar "tanta carga fiscal" a los autónomos. También, por restarles papeleo y trámites burocráticos. "Reduciremos la declaración de cuatro trimestrales a dos trimestrales. Y una única declaración al año para todos los nuevos emprendedores". La máxima traslada a cada profesional del sector: "Dedíquese a trabajar y ya rendirá cuentas al Estado después".

Sobre las políticas que practica su rival, ha recalcado "sólo los gobiernos que quieren sociedades cautivas le tienen miedo al éxito" y ha afirmado: "Me niego a vivir en un país en el que desde el poder se lance el mensaje de que es más fácil subsistir con ayudas que trabajar". En un discurso con tintes liberales, ha insistido en que "el fin del trabajo no es que el Estado confisque, sino que las personas tengan un proyecto de vida". Y "ni los trabajadores trabajan para el Estado, ni el Estado puede exprimir al que genera riqueza".