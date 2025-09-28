Feijóo propone un "visado por puntos" para vetar la entrada a inmigrantes de países que no luchan contra las mafias

El auditorio, en pie, despidió a un enardecido Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, que clamó: "Si votas a Alberto Núñez Feijóo, la inmigración se arregla". Minutos antes, todos los barones del Partido Popular, ante la mirada de su líder, habían firmado una tercera declaración programática. Es el fruto del tercer "retiro" que mantienen, desde el pasado viernes hasta hoy. Esta vez, en un punto clave para la derecha española, donde a base de denunciar la inmigración ilegal y el abandono de la agricultura, Vox ha cosechado sus mejores resultados.

La subida del partido verde preocupa en Génova. De ahí la elección del enclave donde empezar a esbozar un plan migratorio que será capital en la estrategia de los populares a partir de ahora y que contiene medidas como la desvelada hoy por el líder popular: un "nuevo visado por puntos", en la senda del que han implementado países como Australia, Canadá o el Reino Unido, "que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra".

Este visado priorizará a "quien conoce mejor nuestra cultura y tiene mayor capacidad de integración". Además, "computará el compromiso de países de origen" con una "política migratoria" similar a la que se aplica en nuestro territorio. "Si nos ayudan, serán recompensados. Si incentivan el desorden, no". Es decir: "No tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden". Fuentes de Génova puntualizan: si los países de origen luchan contra las mafias, habrá facilidades pará regular la inmigración. De lo contrario, habrá barreras.

(Noticia en ampliación)