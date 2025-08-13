Feijóo reclama al Gobierno que pida "ya" ayuda a Europa para la extinción de incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno que pida de "manera inmediata" ayuda a la Unión Europea para la extinción de los incendios que afectan a numerosos territorios del país.

"Hemos de pedir ya, ya, ayuda de medios aéreos a la Unión Europea, que para eso está", ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa (Orense), donde se trabaja en la extinción del incendio que está afectando a esta zona. Además ha aseverado que "el Gobierno debió de haber pedido ya hace diez días máxima colaboración a los ciudadanos. Y hace días, colaboración y medios suficientes a la Unión Europea".

Feijóo ha considerado que España está sufriendo una "actividad de terrorismo incendiario" y ha pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar "cualquier actividad sospechosa, como una moto de madrugada, un coche en pistas forestales o en lugares de accesibilidad a los montes y a los bosques"

El presidente del PP ha afeado al Gobierno que "cuando se carga toda la responsabilidad" en las comunidades autónomas y la UME, se "complica un poco más" la lucha contra el fuego, mientras que "si tenemos colaboración, si el Ministerio del Interior, el de Medio Ambiente y el de Defensa hacen su trabajo, todo es más fácil".

Las recomendaciones de Núñez Feijóo para los vecinos afectados

Ante los fuertes incendios que azotan tanto a la provincia de Orense como a parte del territorio nacional ha señalado que la situación en seis comunidades es "muy delicada", ya que no existe una previsión para que la lluvia ayude a terminar con las incendios forestales.

El representante popular ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que "eviten paseos y desplazamientos por los bosques" y que pongan en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de advertir algún vehículo o moto que puede provocar nuevos incendios en España y complique la situación.

El presidente del PP ha enviado un mensaje de "solidaridad a las personas que han perdido la vida" en los incendios de Madrid y en los Castilla y León, así como a los heridos que se encuentran en los hospitales.