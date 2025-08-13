PP
Feijóo reclama al Gobierno que pida "ya" ayuda a Europa para la extinción de incendios
El presidente de los populares ha considerado que España está sufriendo una "actividad de terrorismo incendiario" y que el PSOE tendría que haber solicitado la colaboración de la Unión Europa hace días
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno que pida de "manera inmediata" ayuda a la Unión Europea para la extinción de los incendios que afectan a numerosos territorios del país.
"Hemos de pedir ya, ya, ayuda de medios aéreos a la Unión Europea, que para eso está", ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa (Orense), donde se trabaja en la extinción del incendio que está afectando a esta zona. Además ha aseverado que "el Gobierno debió de haber pedido ya hace diez días máxima colaboración a los ciudadanos. Y hace días, colaboración y medios suficientes a la Unión Europea".
Feijóo ha considerado que España está sufriendo una "actividad de terrorismo incendiario" y ha pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar "cualquier actividad sospechosa, como una moto de madrugada, un coche en pistas forestales o en lugares de accesibilidad a los montes y a los bosques"
El presidente del PP ha afeado al Gobierno que "cuando se carga toda la responsabilidad" en las comunidades autónomas y la UME, se "complica un poco más" la lucha contra el fuego, mientras que "si tenemos colaboración, si el Ministerio del Interior, el de Medio Ambiente y el de Defensa hacen su trabajo, todo es más fácil".
Las recomendaciones de Núñez Feijóo para los vecinos afectados
Ante los fuertes incendios que azotan tanto a la provincia de Orense como a parte del territorio nacional ha señalado que la situación en seis comunidades es "muy delicada", ya que no existe una previsión para que la lluvia ayude a terminar con las incendios forestales.
El representante popular ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que "eviten paseos y desplazamientos por los bosques" y que pongan en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de advertir algún vehículo o moto que puede provocar nuevos incendios en España y complique la situación.
El presidente del PP ha enviado un mensaje de "solidaridad a las personas que han perdido la vida" en los incendios de Madrid y en los Castilla y León, así como a los heridos que se encuentran en los hospitales.
