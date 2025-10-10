Feijóo señala a Sánchez como el "problema de España" y refuerza el compromiso con la OTAN ante la amenaza de Trump

"El problema no es España es Sánchez". Sin titubeos y con la raíz del conflicto localizada, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al responsable de la pérdida de confianza de los miembros de la OTAN en España, después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, recordase el bajo gasto en defensa del gobierno de Pedro Sánchez y insinuase que la expulsión de España de la OTAN podría ser una solución ante su deriva gubernamental.

Para evitar el final de los puentes formalizados en la década de los 50 con Estados Unidos, el líder de Génova, pese a no ser el presidente del Gobierno, ha actuado en consecuencia y ha recalcado que España es "un socio creíble, orgulloso y comprometido" con los acuerdos de la OTAN, que incluyen la subida al 5% del gasto en Defensa firmada el pasado mes de junio en la cumbre de la OTAN, donde quedó la demostrada la soledad del líder de los socialistas.

"Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad. Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa.", ha sentenciado en sus rede sociales el jefe de los populares. En la misma línea, el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado la agonía a la que se ha abonado Sánchez en el Palacio de la Moncloa para "destruir los intereses nacionales y perjudicar a la seguridad de España". Para el líder de Vox, "es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo"

Sánchez guarda silencio y Robles sale a escena

Ante el silencio impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la encargada de mandar un mensaje de tranquilidad ante las insinuaciones de la Casa Blanca de terminar con la colaboración de España en la OTAN. En este sentido, la única ministra que no ha comparecido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros desde que comenzó la legislatura, ha reforzado la fiabilidad de España y ha asegurado que el país no será expulsado.

"No hay ninguna preocupación. Nosotros somos un aliado fiable. Estados Unidos lo sabe... Es algo que espero que el presidente Trump valore, porque el esfuerzo y el compromiso de nuestros militares es muy grande", ha señalado la ministra en referencia a la consideración de España con los ciudadanos ucranianos, poniendo en riesgo sus vidas.