Feijóo visita con Mañueco el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil (León)

La Subdelegación del Gobierno de León ha confirmado hoy que la Guardia Civil ha procedido a evacuar a unas 300 personas de la localidad de Salientes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este viernes, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. La situación de los incendios aún es preocupante y una nueva población ha sido que ser evacuada hoy por las llamas en la localidad de Fasgar.

La visita a este centro de operaciones de la Junta de Castilla y León tendrá lugar a las 12:00 horas, y tras ella el líder del PP tiene previsto atender a los medios de comunicación.

Castilla y León, junto con Galicia y Extremadura, son las comunidades autónomas más afectadas por la oleada de incendios forestales declarados en España y que en los últimos días han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas.

Precisamente, este viernes han tenido que evacuar a la población de Salientes (León) por el incendio de Fasgar. La nota positiva es que han regresado a sus casas otras 400 personas en cuatro municipios por el fuego de Zamora que saltó a la provincia leonesa.

