Feijóo visita con Mañueco el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil (León)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este viernes, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León. La situación de los incendios aún es preocupante y una nueva población ha sido que ser evacuada hoy por las llamas en la localidad de Fasgar.

La visita a este centro de operaciones de la Junta de Castilla y León tendrá lugar a las 12:00 horas, y tras ella el líder del PP tiene previsto atender a los medios de comunicación.

Castilla y León, junto con Galicia y Extremadura, son las comunidades autónomas más afectadas por la oleada de incendios forestales declarados en España y que en los últimos días han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas.

Precisamente, este viernes han tenido que evacuar a la población de Salientes (León) por el incendio de Fasgar. La nota positiva es que han regresado a sus casas otras 400 personas en cuatro municipios por el fuego de Zamora que saltó a la provincia leonesa.