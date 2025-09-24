Felipe VI condena la “brutal matanza” de Hamás y exige a la comunidad internacional "detener la masacre" en Gaza

"Detengan ya esta masacre". Sin titubeos y con dureza Su Majestad, el Rey Felipe VI, ha lanzado un grito de auxilio a la comunidad internacional para apostar por el multiculturalismo y encontrar una solución viable para fomentar la coexistencia pacífica tanto de Israel como de Palestina que terminaría con la sangre derramada desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Con el honor de abrir la Asamblea de la ONU, pasadas las 15:00 de la tarde, a Su Majestad no le ha temblado el pulso ni la voz y ha condenado de manera rotunda los execrables actos terroristas perpetrados por Hamás, haciendo especial hincapié en la "brutal matanza" del pasado 7 de octubre de 2023 contra la población Israel.

De la misma manera, a diferencia del presidente del Gobierno en sus últimas intervenciones, el Monarca ha reconocido el derecho de la población israelí a defenderse, aunque no se ha querido olvidar del derecho internacional humanitario y ha exigido que el "alto al fuego se realice con la liberación inmediata de todos los rehenes en manos de la banda terrorista".

"Es precisamente en estos momentos de zozobra, cuando más importa leer bien las claves de nuestro tiempo, para no caer en errores ya cometidos y promocionar un mundo sin normas que es propio de la Edad Media.", ha denunciado ante los representantes de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas.

Felipe VI ensalza la importancia de las Naciones Unidas para mantener la paz

"No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado". Tanto en Gaza como en Ucrania y para evitar futuros conflictos, Su Majestad ha ensalzado la importancia de las herramientas usadas por los representantes de la ONU para preservar la paz, el respeto de los derechos humanos, la justicia o el progreso para acallar a las voces beligerantes que amenazan con derribar las paredes construidas por la ONU.

Ante el riesgo y las amenazas de las dictaduras islámicas y de la presión de Rusia sobre Ucrania, Felipe VI ha pedido a la comunidad internacional que "aumente su cuota de responsabilidad y certificar una solución para la existencia de los Estados" sin la necesidad de las armas. "El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de miembros de nuestra Organización, al que España se sumó el pasado mes de mayo, debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva", ha espetado el Monarca.

Para evitar el silencio que se busca imponer desde los albores de Rusia o desde las dictaduras islámicas, se ha ensalzado la labor de las Naciones Unidas que "son imprescindibles y son insustituibles", ya que creer Alertando en la institución es "fomentar un mundo basado en normas" que son la voz de la razón ante los ataques que han sufrido las democracias.

En este sentido, Su Majestad ha reivindicado el papel de España promulgado en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en la que se aprobaron el aumento de la contribución a los fondos internacionales para el desarrollo para "reafirmar el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos".

Europa, un ejemplo para el multilateralismo

El Rey Felipe VI no se ha querido olvidar en su discurso de la importancia de la cooperación en el seno de la Unión Europea, a la que ha señalado como el espejo en el que mirarse y el ejemplo a seguir para terminar con los conflictos bélicos que azotan la geopolítica mundial. "Es un ejemplo para el multilateralismo que es más necesario que nunca".

"Apelo, en estos momentos de graves tensiones presupuestarias, al compromiso de todos los Estados miembros con la Organización de las Naciones Unidas y agradezco la labor que han realizado para mejorar las relaciones internacionales", ha sentenciado.