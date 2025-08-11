Acceso

La Fiscalía de Madrid insiste en investigar a Leire Díez por intento de soborno a dos fiscales

Recurre el "no" del juez que la mantiene imputada a incluir la denuncia de Grinda y apoya indagar en si, junto a Dolset, intentó "comprar" a Stampa

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha comparecido este miércoles desde el Hotel Novotel de Madrid, donde había convocado a la prensa después de haberse reunido este martes en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE y haberse dado de baja como afiliada del PSOE. En medio de la comparecencia ha irrumpido por sorpresa Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo.
Álvaro Olloqui
La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el "no" del juez que investiga a la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, a incluir en la causa el supuesto intento de soborno al fiscal anticorrupción José Grinda, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Paralelamente, según ha confirmado este diario, este mismo Ministerio Fiscal madrileño ha apoyado que se investigue al empresario Javier Pérez Dolset, junto a Díez, por otro intento de soborno al fiscal Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los representantes de Anticorrupción en el "caso Villarejo".

