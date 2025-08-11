La Fiscalía de Madrid insiste en investigar a Leire Díez por intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el "no" del juez que investiga a la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, a incluir en la causa el supuesto intento de soborno al fiscal anticorrupción José Grinda, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Paralelamente, según ha confirmado este diario, este mismo Ministerio Fiscal madrileño ha apoyado que se investigue al empresario Javier Pérez Dolset, junto a Díez, por otro intento de soborno al fiscal Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los representantes de Anticorrupción en el "caso Villarejo".

*Estamos ampliando*