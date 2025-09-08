'Caso Koldo'
Ni 'fontanera', ni "bien relacionada" en el PSOE, Leire Díez se presenta como "periodista" víctima de la censura
Dice que entró en Correos por una plataforma de empleo, niega que tuviera relación con Santos Cerdán y avanza que habrá varias entregas de su "investigación" periodística
Había expectación en el Senado. Leire Díez ha sido la encargada de reanudar este lunes las comparecencias en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Lejos de acogerse a su derecho a no declarar, pues como publicó LA RAZÓN a día de hoy está siendo investigada por varios delitos, ha decidido responder a casi todas las preguntas de los senadores.
En realidad, su declaración, por momentos, casi que parece una promoción literaria más que otra cosa. Y es que, desde el primer interrogante, ha respondido "no" a todo. "No he tenido cargo orgánico en el PSOE, lo de bien relacionada no es cierto". Con Santos Cerdán: "Ni relación política, ni personal, ni oficiosa". Ni mucho menos, claro, "fontanera". Ni siquiera entró en Correos, donde llegó a lo más alto, por una decisión política.
Según su relato, "había una oferta" en una plataforma de empleo. "Te presentabas y ya está". Tampoco ha estado "nunca" en nómina del PSOE. Tan solo fue renumerada por el partido en el que militó. Hace más de una década. "Cuando estuve como responsable de redes y comunicación en el PSOE de Cantabria en el 2008". Aunque entonces no existían muchas redes sociales que gestionar.
Una vez más, ha afirmado que es una "periodista". Y punto. "Todos los trabajos van a ver la luz en un libro. En uno o en dos. Probablemente serán dos, o tres, o los que hagan falta para explicar todo el trabajo de investigación se que se está haciendo".
