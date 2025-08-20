El PP forzará que Marlaska, Robles y Aagesen den la cara en el Senado por los incendios

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación va a citar a comparecer la próxima semana en la Cámara Alta a la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano en distintas provincias.

En una rueda de prensa en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, García ha señalado que su grupo va a pedir la habilitación del mes de agosto, que es inhábil a efectos parlamentarios, para poder acoger estas comparecencias.

Este mismo miércoles el PP va a registrar las peticiones de comparecencias de los tres miembros del Gobierno para que, según ha avanzado García, se sustancien antes del 31 de agosto, es decir, a lo largo de la próxima semana.

A preguntas de la prensa, la portavoz ha indicado que ya en periodo ordinario de sesiones el tema de los incendios podría tratarse también en la Comisión General de Comunidades Autónomas, pero ha subrayado que primero tienen que rendir cuentas los ministros citados.