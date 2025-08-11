La fragata Méndez Núñez finaliza su integración en el grupo de combate británico Prince of Wales y regresa a España

La fragata Méndez Núñez ha finalizado su integración en el grupo CSG británico comandado por la embarcación HSM Prince of Wales, después de haber realizado diversas maniobras militares y haber unido lazos en Japón.

En este sentido, después de cuatro meses, el barco recupera la coordinación española y continua su viaje hacia su puerto de referencia en Ferrol, donde se espera que finalice su recorrido en el mes de octubre, tras más de seis meses en aguas internacionales.

El viaje ha servido para unir lazos con la Armada japonesa, rendir homenaje a Juan Sebastián Elcano o aumentar el impacto de la Armada española en las misiones internacionales que se encuadran en varios tratados de colaboración, tanto militar como comercial.

"Tras casi 4 meses, la fragata Méndez Núñez finaliza su integración en el grupo de combate CSG25 y se despide del HMS Prince of Wales, al que ha escoltado durante el despliegue OpHighmast. El comodoro Blackmore, ha visitado la fragata en la mar para agradecer la destacada participación de España y desearle un buen regreso a la Armada española", ha valorado en sus redes sociales el Estado Mayor de la Defensa.

Un viaje histórico para la Armada Española

Más allá de las actividades que se han realizado a bordo de la fragata y las diferentes paradas en el continente asiático, la embarcación Méndez Núñez se ha convertido en la primera de la Armada Española que llega a Japón en más de 130 años.

Para realizar este hito y como manera de homenaje al legado de varios antepasados, la embarcación ha surcado las mismas aguas que la expedición de Juan Sebastián Elcano en 1521, quien comandó la operación tras la muerte de Fernando Magallanes. Ahora, medio siglo más tarde, una nueva fragata ha aumentado relaciones con Japón.