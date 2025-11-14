La Fundación Franco compara los cambios en Cuelgamuros con los talibanes

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) considera un "sacrilegio" la resignificación del Valle de los Caídos, que acometerá cambios como la eliminación de la escalinata de acceso a la basílica, y lo compara con la destrucción de monumentos por parte de los talibanes.

"Impulsa una transformación que pretende borrar el sentido religioso y reconciliador del monumento para imponer una visión sectaria y totalitaria del pasado, al más puro estilo de los talibanes cuando en marzo de 2001, en Afganistán, ordenaron la destrucción sistemática de las estatuas de Buda de Bamiyan", señala la Fundación en su página web, sobre el rebautizado Valle de Cuelgamuros.

Esta “resignificación”, considera, "si no se impide a tiempo, propiciará , incluso, en última instancia, el objetivo deseado de la demolición de la Cruz, pese a los desmentidos vacuos del Gobierno", explica en su web, donde hace un llamamiento también en inglés y francés para dar a conocer que este cambio previsto en el "conjunto monumental del Valle de los Caídos no es solo un bárbaro atentado contra un bien cultural de primer orden, es un atentado contra los fundamentos sobre los que se ha construido Europa y un paso atrás de varias décadas en la defensa de la libertad".

Estas críticas llegan después de que el Gobierno diera a conocer el pasado martes el proyecto ganador del concurso internacional para resignificar Cuelgamuros, que eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación para explicar las circunstancias de la construcción de este monumento franquista, donde hasta 2019 permaneció enterrado Francisco Franco.

En el exterior del recinto permanecerá la gran cruz de piedra de 150 metros de altura, mientras que la basílica seguirá destinada al culto y en su interior no habrá grandes cambios, más allá de la instalación de algunos paneles para resignificar el lugar.