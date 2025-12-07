Gallardo, partidario de celebrar "sin demora" el juicio contra el hermano de Sánchez

Miguel Ángel Gallardo pidió a la Audiencia Provincial de Badajoz que no retrasase el juicio por la plaza que consiguió el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación pacense. El candidato de los socialistas a los comicios extremeños pidió que se celebrar la vista "sin demora" antes de que los magistrados retrasaran a mayo la vista que en un principio se iba a celebrar en febrero.

El que fuera presidente de la Diputación de Badajoz se pronuncia de esta forma en un reciente escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se opone a que las acusaciones populares puedan acusar por separado en el juicio, toda vez que han litigado conjuntamente durante la instrucción. Cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que investigó estos hechos, acordó que todas actuaran bajo la dirección letrada de Manos Limpias, representada por el abogado José María Bueno. Sin embargo, de cara al juicio, las mismas están pidiendo actuar "de manera independiente" alegando que ello no causaría "ningún perjuicio" a la causa ni tampoco dilaciones indebidas.

Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo de los acusados por sus presuntas maniobras para crear la plaza en la Diputación que entonces presidía, se opone a esta petición alegando que la causa se podría retrasar. El candidato del PSOE a los comicios del 21 de diciembre, indica que no se puede revocar la decisión acordada por la juez Beatriz Biedma y confirmada por la Audiencia que ahora les juzgará.

Tres años de cárcel

Al hilo, dice que ninguno de los argumentos aducidos por las acusaciones populares evidencian que se haya roto la armonía y la convergencia de intereses. Además, recuerda que todas ellas presentaron su escrito de acusación de manera conjunta sin que hubiera queja alguna al respecto. Cabe recordar que dichas acusaciones (que ejercen Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa, PP y Manos Limpias) solicitaron tres años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.

En lo que respecta a Gallardo reclamaron igualmente tres años de prisión por su máxima responsabilidad en la creación plaza pública de coordinador de conservatorios que consiguió el hermano de Sánchez en 2017. La juez que instruyó estos hechos les envió al banquillo al considerar que los indicios recabados durante la instrucción acreditan que dicha plaza (que luego se reconvirtió sin salir a concurso en jefatura de la Oficina de las Artes Escénicas) se creó adrede para él y que, por tanto, se hizo un proceso de selección que estaba viciado de origen.

La actuación en este procedimiento de las acusaciones populares es determinante puesto que la Fiscalía no acusa, de manera que el juicio se sostendrá con la actuación de las mismas. Sin embargo, Gallardo -a quien el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acusó de actuar con fraude de ley al aforarse in extremis para que estos hechos no se juzgaran en la Audiencia Provincial de Badajoz- no es el único que se opone a que las acusaciones actúen de manera independiente en el juicio.

Guerra con las acusaciones

En otro escrito separado, el que fuera jefe de Servicio de Actividades Culturales de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, y la exjefa de Servicio de Actividades Culturales Emilia Parejo se oponen igualmente a la revocación de las unificaciones. Al respecto dicen que "la verdadera y espuria razón" de la petición de las acusaciones es "el mediático protagonismo" en este procedimiento.

Del mismo modo, apelan a las dilaciones que, en su opinión, se producirían en caso de que las acusaciones pudieran actuar de manera individualizada en el juicio. Sin embargo, Parejo y Candalija son dos de los acusados que recusaron a los magistrados que les juzgarán por la creación de la plaza de David Sánchez sin temor a que ello sí retrasara la fecha de arranque del juicio. El músico también pidió apartar a estos magistrados alegando que habían perdido la imparcialidad requerida para juzgarles.

Finalmente, la vista oral se ha terminado retrasando, ya que estaba previsto que se celebrara entre los días 9 y 14 de febrero del próximo año, si bien la Audiencia de Badajoz ha dilatado su inicio hasta el próximo 28 de mayo. El motivo reside en que las fechas señaladas en un primer momento coinciden con otros señalamientos que tenían los abogados fijados con carácter previo a esta vista oral.